HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Arema FC vs Persis Solo di Liga 1 2024-2025: Laga Berakhir Tanpa Pemenang

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 12 Desember 2024 |17:30 WIB
Hasil Arema FC vs Persis Solo di Liga 1 2024-2025: Laga Berakhir Tanpa Pemenang
Arema FC bermain 1-1 dengan Persis Solo (Foto: Instagram/@aremafcofficial)
A
A
A

BLITAR – Hasil Arema FC vs Persis Solo di Liga 1 2024-2025 sudah diketahui. Duel di Stadion Moch. Soepriadi, Kota Blitar, Jawa Timur, Kamis (12/12/2024) sore WIB, itu berakhir dengan skor 1-1.

Arema FC lebih dulu unggul lewat gol Wiliam Marcilio (8’). Sementara, gol Persis Solo dihasilkan dari bunuh diri Pablo Oliveira (75’).

Arema FC vs Persis Solo (Foto: Instagram/@aremafcofficial)

Jalannya Pertandingan

Singo Edan tampil menekan sejak menit awal. Hasilnya, mereka sukses mencetak gol keunggulan atas Persis Solo di menit ke-7 lewat gol Wiliam Moreira.

Persis Solo tampak cukup kaget dengan gol cepat tersebut. Tim arahan Ong Kim Swee itu terus mencari celah untuk bisa menjebol gawang Arema FC guna menyamakan kedudukan.

Hanya saja, Laskar Sambernyawa masih kesulitan untuk menjebol solidnya pertahanan Arema FC. Sementara, tim tuan rumah juga terus menekan guna menggandakan keunggulan.

Hingga peluit panjang tanda berakhirnya babak pertama dibunyikan, tidak ada tambahan gol yang tercipta. Arema FC unggul sementara 1-0 atas Persis Solo.

Usai turun minum, kedua tim masih belum menurunkan irama permainannya. Laskar Sambernyawa tampil kian agresif karena ingin mengejar ketertinggalannya dari Arema FC.

