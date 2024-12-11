Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Sindiran Menohok Media Vietnam Sebut Taktik Shin Tae-yong Membosankan dan Menang Beruntung Lawan Myanmar

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Rabu, 11 Desember 2024 |15:08 WIB
Sindiran Menohok Media Vietnam Sebut Taktik Shin Tae-yong Membosankan dan Menang Beruntung Lawan Myanmar
Shin Tae-yong kala melatih Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

SINDIRAN menohok media Vietnam jadi sorotan. Sebab, mereka menyebut taktik Shin Tae-yong membosankan dan Timnas Indonesia hanya menang beruntung atas Myanmar.

Laga perdana Timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 berakhir manis. Bertanding di Stadion Thuwunna, Yangon, Senin 9 Desember 2024 malam WIB, Asnawi Mangkualam dan kolega sukses menang dengan skor 1-0.

Timnas Indonesia vs Timnas Myanmar

Gol semata wayang Timnas Indonesia ini dicetak oleh Asnawi Mangkualam pada babak kedua. Namun, gol tersebut sempat diperdebatkan karena dianggap sebagai gol bunuh diri Zin Nyi yi Aung.

Terlepas dari hal itu, raihan 3 poin perdana Timnas Indonesia ini membuat anak asuh Shin Tae-yong duduk di posisi kedua klasemen Grup B Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Timnas Indonesia hanya kalah selisih gol dari Vietnam yang di laga perdana menang dengan skor 4-1.

Melihat kemenangan Timnas Indonesia yang tipis, media Vietnam, The Thao 247. pun memberikan sindiran menohok atas hasil ini. Dalam salah satu pemberitaannya, media tersebut bahkan menyebut jika taktik Shin Tae-yong sangat membosankan.

"Indonesia beruntung meraih kemenangan atas Myanmar di laga pembuka Piala AFF," bunyi judul tulisan The Thao 247 dikutip Okezone, Rabu (11/12/2024).

The Thao 247 menyebut Timnas Indonesia kesulitan di babak pertama dan Myanmar bermain lebih baik. Media tersebut juga menyebut jika skuad Garuda kesulitan untuk menciptakan peluang berbahaya.

"Indonesia tidak menurunkan susunan pemain terkuatnya melawan Myanmar dan menjalani babak pertama yang sangat sulit. Tim tuan rumah Myanmar bermain lebih baik dan memiliki banyak peluang mencetak gol sejak menit pertama. Bahkan ada tembakan yang membentur mistar gawang." tulis The Thao 247.

"Paruh kedua babak pertama berjalan cukup membosankan dengan sangat sedikit peluang mencetak gol yang tercipta. Kedua tim tak bisa memaksakan gaya bermainnya dan bola hampir hanya bergulir di lini tengah. Umpan silang tinggi Indonesia tampak tidak berbahaya karena lintasan bola yang kurang akurat,” sambung media tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/51/3190688/maarten_paes-82Pv_large.jpg
Segini Harga Pasaran Terbaru Maarten Paes yang Dikabarkan Akan Gabung Persib Bandung Musim 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/51/3190627/john_herdman_menolak_gagal_jika_melatih_timnas_indonesia_fifacom-CLjx_large.jpg
Kisah Pelatih asal Inggris Bikin Ranking FIFA Timnas Indonesia Turun 58 Peringkat, John Herdman Menolak Gagal?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/51/3190610/skuad_timnas_indonesia_di_piala_asia_2007-LTCe_large.jpg
Ditangani Pelatih Inggris, Timnas Indonesia Gagal Lolos Fase Grup Piala AFF 2007!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/51/3190597/john_herdman_dilaporkan_menolak_tawaran_melatih_timnas_jamaika_yang_sebetulnya_berpeluang_tampil_di_piala_dunia_2026-2rX3_large.jpg
John Herdman Tolak Tawaran Latih Jamaika yang Berpeluang Tampil di Piala Dunia 2026, demi Timnas Indonesia?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/18/51/1657221/triathlon-buka-keran-medali-emas-indonesia-di-hari-ke9-sea-games-2025-cfc.webp
Triathlon Buka Keran Medali Emas Indonesia di Hari ke-9 SEA Games 2025Â 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/18/sabar_karyaman_gutamamohammad_reza_pahlevi_isfaha.jpg
Duel Sengit hingga Akhir! Sabar/Reza Tumbang dari Unggulan Korea di BWF World Tour Finals 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement