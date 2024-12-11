Sindiran Menohok Media Vietnam Sebut Taktik Shin Tae-yong Membosankan dan Menang Beruntung Lawan Myanmar

SINDIRAN menohok media Vietnam jadi sorotan. Sebab, mereka menyebut taktik Shin Tae-yong membosankan dan Timnas Indonesia hanya menang beruntung atas Myanmar.

Laga perdana Timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 berakhir manis. Bertanding di Stadion Thuwunna, Yangon, Senin 9 Desember 2024 malam WIB, Asnawi Mangkualam dan kolega sukses menang dengan skor 1-0.

Gol semata wayang Timnas Indonesia ini dicetak oleh Asnawi Mangkualam pada babak kedua. Namun, gol tersebut sempat diperdebatkan karena dianggap sebagai gol bunuh diri Zin Nyi yi Aung.

Terlepas dari hal itu, raihan 3 poin perdana Timnas Indonesia ini membuat anak asuh Shin Tae-yong duduk di posisi kedua klasemen Grup B Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Timnas Indonesia hanya kalah selisih gol dari Vietnam yang di laga perdana menang dengan skor 4-1.

Melihat kemenangan Timnas Indonesia yang tipis, media Vietnam, The Thao 247. pun memberikan sindiran menohok atas hasil ini. Dalam salah satu pemberitaannya, media tersebut bahkan menyebut jika taktik Shin Tae-yong sangat membosankan.

BACA JUGA: Media Vietnam Bangga Pemain Timnas Vietnam Pernah Pukul Personel Timnas Indonesia Jelang Bentrok di Piala AFF 2024

"Indonesia beruntung meraih kemenangan atas Myanmar di laga pembuka Piala AFF," bunyi judul tulisan The Thao 247 dikutip Okezone, Rabu (11/12/2024).

The Thao 247 menyebut Timnas Indonesia kesulitan di babak pertama dan Myanmar bermain lebih baik. Media tersebut juga menyebut jika skuad Garuda kesulitan untuk menciptakan peluang berbahaya.

"Indonesia tidak menurunkan susunan pemain terkuatnya melawan Myanmar dan menjalani babak pertama yang sangat sulit. Tim tuan rumah Myanmar bermain lebih baik dan memiliki banyak peluang mencetak gol sejak menit pertama. Bahkan ada tembakan yang membentur mistar gawang." tulis The Thao 247.

"Paruh kedua babak pertama berjalan cukup membosankan dengan sangat sedikit peluang mencetak gol yang tercipta. Kedua tim tak bisa memaksakan gaya bermainnya dan bola hampir hanya bergulir di lini tengah. Umpan silang tinggi Indonesia tampak tidak berbahaya karena lintasan bola yang kurang akurat,” sambung media tersebut.