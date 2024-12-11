Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Pemain yang Layak Dicadangkan Shin Tae-yong Jelang Timnas Indonesia vs Laos di Piala AFF 2024, Nomor 1 Zanadin Fariz!

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 11 Desember 2024 |11:30 WIB
3 Pemain yang Layak Dicadangkan Shin Tae-yong Jelang Timnas Indonesia vs Laos di Piala AFF 2024, Nomor 1 Zanadin Fariz!
Arkhan Kaka kemungkinan jadi cadangan di laga Timnas Indonesia vs Laos. (Foto: PSSI)
A
A
A

SEBANYAK 3 pemain yang layak dicadangkan Shin Tae-yong jelang Timnas Indonesia vs Laos di matchday kedua Grup B Piala AFF 2024 akan diulas Okezone. Timnas Indonesia akan menjamu Laos di Stadion Manahan Solo dalam lanjutan turnamen yang kini bernama resmi ASEAN Mitsubishi Electric Cup (AMEC) 2024 pada Kamis, 12 Desember 2024 pukul 20.00 WIB.

Saat menang atas Myanmar 1-0 di matchday pertama Grup B, Shin Tae-yong melakukan langkah berani. Ia memasang enam pemain debutan sekaligus sebagai starter!

Sebanyak enam pemain yang dimaksud adalah Cahya Supriadi, Kadek Arel, Alfriyanto Nico, Dony Tri Pamungkas, Zanadin Fariz dan Arkhan Kaka. Dari enam pemain debutan di atas, tiga di antaranya tampil impresif, yakni Cahya Supriadi, Dony Tri Pamungkas dan kadek Arel.

Ketiga nama ini kemungkinan kembali bermain sebagai starter saat Timnas Indonesia menjamu Laos. Di sisi lain, tiga nama lainnya berpotensi dicadangkan Shin Tae-yong karena tampil biasa-biasa saja saat menghadapi Myanmar.

Berikut 3 pemain yang layak dicadangkan Shin Tae-yong jelang Timnas Indonesia vs Laos di Piala AFF 2024:

3. Arkhan Kaka

Arkhan Kaka

Dalam pola 3-4-1-2 racikan Shin Tae-yong, Arkhan Kaka yang baru berusia 17 tahun diduetkan dengan Hokky Caraka di lini depan,. Namun, berada di lapangan selama 45 menit di babak pertama, penyerang Persis Solo ini bermain kurang impresif.

Ia hanya terlihat berlari-lari di lapangan. Malahan, eks penyerang Timnas Indonesia U-17 ini terkena pelanggaran keras dari pemain Myanmar.

Halaman:
1 2
      
