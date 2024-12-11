Timnas Indonesia Naik ke Puncak Klasemen Sementara Grup B Piala AFF 2024 Kelar Lawan Laos, Begini Syaratnya!

Timnas indonesia naik ke puncak klasemen sementara Grup B Piala AFF 2024 jika menang atas Laos. (Foto: ASEAN UNITED)

TIMNAS Indonesia naik ke posisi puncak klasemen sementara Grup B Piala AFF 2024 kelar melawan Laos. Namun, ada satu syarat yang dipenuhi agar kondisi ini terjadi.

Lantas, apa syarat yang dimaksud? Sebelum membahas syarat, ada baiknya mengetahui penampakan klasemen sementara Grup B turnamen yang kini bernama resmi ASEAN Mitsubishi Electric Cup (AMEC) 2024 tersebut.

(Timnas Indonesia akan menjamu Laos besok malam. (Foto: PSSI)

Kelar matchday pertama, Vietnam dan Timnas Indonesia duduk di posisi satu dan dua klasemen dengan tiga angka. Vietnam berhak menempati posisi lebih baik karena unggul selisih gol atas Timnas Indonesia, yakni +3 berbanding +1.

Lanjut ke posisi tiga, empat dan lima ada Filipina, Myanmar dan Laos yang sama-sama belum meraih poin. Khusus The Azkals -julukan Timnas Filipina- mereka belum meraih poin karena memang belum melakoni pertandingan.

Nantinya, skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- otomatis naik ke posisi puncak menggeser Vietnam jika menang atas Laos dalam laga yang dilangsungkan di Stadion Manahan Solo pada kamis, 12 Desember 2024 malam WIB. Lantas, kok bisa Timnas Indonesia langsung menggeser Vietnam? Memangnya Vietnam tidak menggelar pertandingan pada Kamis, 12 Desember 2024?

Ketika Timnas Indonesia menjamu Laos, skuad Golden Star Warriors -julukan Timnas Vietnam- mendapatkan jatah istirahat. Setelah menang 4-1 di markas Laos pada Senin, 9 Desember 2024, skuad asuhan kim Sang-sik baru kembali bertanding saat menjamu Timnas Indonesia pada Minggu, 15 Desember 2024 pukul 20.00 WIB.