Media Inggris Panaskan Kabar Giovanni van Bronckhorst Masuk Radar Pelatih Timnas Indonesia, Soroti Peluang Tinggalkan Liverpool

MEDIA Inggris, Football Insider 247, turut memanaskan pemberitaan Giovanni van Bronckhorst yang masuk radar calon pelatih baru Timnas Indonesia. Mereka menilai kepindahan Giovanni van Bronckhorst dari Liverpool bisa saja terjadi.

Seperti diketahui, PSSI saat ini sedang mencari pelatih kepala baru untuk Timnas Indonesia. Sudah satu bulan lebih kursi pelatih Skuad Garuda kosong pasca didepaknya Patrick Kluivert karena gagal membawa Skuad Garuda ke Piala Dunia 2026.

1. Giovanni van Bronckhorst Masuk Radar Pelatih Timnas Indonesia

Beberapa nama mulai dikaitkan dengan Timnas Indonesia seperti Timur Kapadze, Jesus Casas, hingga Heimir Hallgrimsson. Teranyar, ada nama Van Bronckhorst yang menjadi perbincangan hangat di media sosial.

Football Insider 247 melaporkan asisten pelatih Liverpool itu masuk radar PSSI. Van Bronckhorst disebut sedang mempertimbangkan tawaran menjadi pelatih kepala Timnas Indonesia.

“Asisten pelatih Liverpool, Giovanni van Bronckhorst, sedang dipertimbangkan untuk mengisi posisi pelatih tim nasional Indonesia, menurut sumber yang dikutip oleh Football Insider,” tulis Football Insider 247 dalam artikelnya, dikutip Selasa (25/11/2025).