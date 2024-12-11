Justin Hubner Tampil Luar Biasa Lawan Valencia, Masih Mau Dibawa Shin Tae-yong Perkuat Timnas Indonesia di Piala AFF 2024!

JUSTIN Hubner tampil luar biasa melawan Valencia B, masih mau dibawa Shin Tae-yong untuk memperkuat Timnas Indonesia di Piala AFF 2024! Setelah membela sang klub, Wolverhampton Wanderers U-21, ketika kalah 1-3 dari Arsenal U-21 pada 23 Agustus 2024, Justin Hubner tak pernah lagi bermain bersama sang klub selama tiga bulan lebih.

Padahal, dalam periode tersebut, bek 20 tahun ini mencatatkan tiga caps bersama Timnas Indonesia. Ia tampil saat Timnas Indonesia menahan Australia 0-0, kalah 0-4 dari Jepang dan membantu skuad Garuda menang 2-0 atas Arab Saudi.

(Justin Hubner (6) tampil oke di laga Wolves U-21 vs Valencia B. (Foto: TikTok/@timnasgarker)

Setelah menunggu hampir empat bulan, Justin Hubner akhirnya mendapatkan kesempatan tampil bersama Wolverhampton Wanderers U-21. Ia tampil 90 menit saat Wolverhampton Wanderers U-21 menghadapi Valencia B di ajang Premier League International Cup 2024-2025 pada Rabu, (11/12/2024) dini hari WIB.

Mentas sebagai fullback kiri, Justin Hubner tampil solid. Winger kanan Valencia berdarah Afrika, David Otorbi, terlihat kesulitan melewati Justin Hubner.

Tak cuma bertahan, Justin Hubner juga sesekali membangun serangan. Namun sayang, Wolverhampton Wanderers U-21 kalah 0-1 dari Valencia B dalam laga ini, tepatnya via gol Aimar Blazquez di menit 81.

Di saat Justin Hubner sedang mencoba mendapatkan menit reguler bersama Wolverhampton Wanderers U-21, apakah PSSI tetap ngotot membawa sang bek untuk memperkuat Timnas Indonesia di Piala AFF 2024?