HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

2 Pemain Timnas Indonesia Masuk Tim Terbaik di Laga Pertama ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 11 Desember 2024 |09:07 WIB
2 Pemain Timnas Indonesia Masuk Tim Terbaik di Laga Pertama ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024
Muhammad Ferarri kala membela Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

2 pemain Timnas Indonesia masuk tim terbaik di laga pertama ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Kedua pemain itu adalah Cahya Supriadi dan Muhammad Ferarri.

Tim terbaik di matchday perdana ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 ini merupakan versi Sofascore. Media statistik itu memberikan nilai cukup baik kepada Cahya dan Ferarri.

Muhammad Ferarri

Dalam daftar kesebelasan pemain terbaik pekan ini yang dirilis Sofascore, penggawa Timnas Thailand mendominasi. Terdapat tujuh pemain Thailand yang masuk daftar tersebut.

Mereka adalah Teerasak Phoeiphimai, Patrick Gustavsson, Suphanat Mueanta, Ben Davis, Seksan Ratree, Nicholas Mickelson, dan Pansa Hemviboon. Ketujuh pemain itu disertakan setelah Thailand menang telak atas Timor Leste 10-0 di laga pertama Piala AFF 2024.

Sementar aitu, ada dua pemain Timnas Vietnam yang disertakan dalam daftar kesebelasan terbaik itu. Mereka adalah Nguyen Quang Hai dan Bui Tien Dung yang mengantar Vietnam menang meyakinkan atas Laos 4-1.

Adapun, Cahya dan Ferarri masuk dalam kesebelasan terbaik setelah mengantar Timnas Indonesia menang tipis atas Myanmar 1-0. Pertandingan itu digelar di Thuwunna Stadium, Yangon, Myanmar pada Senin 9 Desember 2024.

Halaman:
1 2
      
