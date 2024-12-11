Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Seakan Tak Berkaca, Media Vietnam Tegaskan Timnas Indonesia Tak Bisa Main Kasar Lawan Timnas Vietnam di Piala AFF 2024!

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 11 Desember 2024 |08:54 WIB
Seakan Tak Berkaca, Media Vietnam Tegaskan Timnas Indonesia Tak Bisa Main Kasar Lawan Timnas Vietnam di Piala AFF 2024!
Timnas Indonesia disebut takkan bisa bermain kasar melawan Vietnam di Piala AFF 2024. (Foto: PSSI)
A
A
A

MEDIA Vietnam, Soha.vn, menegaskan Timnas Indonesia takkan bisa main kasar saat melawan Timnas Vietnam di matchday ketiga Grup B ASEAN Mitsubishi Electric Cup (AMEC) 2024 yang dilangsungkan di Stadion Viet Tri, Hanoi, Minggu 15 Desember 2024 pukul 20.00 WIB. Asumsi itu muncul karena laga nanti akan diawasi Video Asisstant Referee (VAR) plus dipimpin wasit yang doyan mengeluarkan kartu.

Wasit yang memimpin laga Timnas Vietnam vs Timnas Indonesia adalah pengadil asal Arab Saudi, Abdullah Alshehri. Pengadil berusia 32 tahun ini rata-rata mengeluarkan 6-9 kartu kuning di setiap pertandingan. Karena itu, Soha.vn menilai Timnas Indonesia takkan bisa bermain kasar melawan Vietnam.

Media Vietnam sebut Timnas Indonesia takkan bisa bermian kasar melawan Vietnam. (Foto: SOHA.VN)

(Media Vietnam sebut Timnas Indonesia takkan bisa bermian kasar melawan Vietnam. (Foto: SOHA.VN)

“Dengan penerapan VAR di Piala AFF 2024 dan dipimpin wasit Abdullah Alshehri., Timnas Indonesia akan kesulitan bermain kasar seperti sebelumnya,” tulis Soha.vn dalam judul artikel yang mereka buat.

Bicara bermain kasar, Timnas Vietnam seperti tak berkaca. Beberapa kali permainan kasar pemain Timnas Vietnam merugikan Timnas Indonesia.

Masih hangat dalam ingatan ketika fullback kiri Timnas Vietnam U-22, Doan Van Hao, menghajar engkel Evan Dimas di final SEA Games 2019. Ketiadaan Evan Dimas langsung menurunkan performa Timnas Indonesia U-22 sehingga kalah 0-3 dari Vietnam U-22.

Kemudian di final Piala AFF U-23 2023, Nguyen Hong Phuc terlihat jelas dalam siaran ulang memukul pemain Timnas Indonesia U-23, Haykal Alhafiz. Uniknya, wasit asal Jepang yang saat itu memimpin pertandingan sama sekali tidak memberikan hukuman kartu kepada Nguyen Hong Phuc.

Halaman:
1 2
      
