HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Penyebab PSSI Belum Berencana Carter Pesawat untuk Timnas Indonesia di ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 11 Desember 2024 |08:34 WIB
Penyebab PSSI Belum Berencana Carter Pesawat untuk Timnas Indonesia di ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024
Para pemain Timnas Indonesia kala berlaga. (Foto: PSSI)
PSSI belum berencana siapkan pesawat carter pesawat untuk Timnas Indonesia di ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Penyebabnya pun terungkap.

Ya, anggot Exco PSSI, Arya Sinulingga, menyatakan belum ada rencana memfasilitasi pesawat carter buat Timnas Indonesia untuk berlaga di ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 atau Piala AFF 2024. Pasalnya, dia menilai jarak tempuh negara-negara di Asia Tenggara tidak terlalu jauh dan memakan waktu terlalu lama.

Timnas Indonesia

Arya mengatakan dengan waktu tempuh ke negara-negara di Asia Tenggara dan melihat jadwal ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024, masih ada waktu istirahat untuk Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia. Jadi, tim asuhan Shin Tae-yong itu menggunakan pesawat komersil.

"Enggak (soal rencana Timnas Indonesia carter pesawat untuk berlaga di ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024). Sampai saat ini enggak," kata Arya Sinulingga di Jakarta, Selasa 10 Desember 2024.

Timnas Indonesia sendiri diketahui sudah melakoni 1 laga di ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Mereka menjalani laga tandang ke Myanmar.

Tepatnya, laga Timnas Indonesia vs Myanmar di matchday perdana Grup B ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 itu digelar di Thuwunna Stadium, Yangon, Myanmar, Senin 9 Desember 2024 malam WIB. Hasilnya, skuad Garuda menang 1-0.

Setelah laga itu, Timnas Indonesia pun dijadwalkan melakoni laga kandang. Mereka akan menjamu Laos di Stadion Manahan, Solo, Kamis 12 Desember 2024 pukul 20.00 WIB.

