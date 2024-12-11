Jadwal dan Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Laos di Piala AFF 2024: Bidik Kemenangan Kedua, Garuda!

Berikut jadwal dan link live streaming Timnas Indonesia vs Laos di Piala AFF 2024. (Foto: PSSI)

JADWAL dan link live streaming Timnas Indonesia vs Laos di Piala AFF 2024 akan diulas dalam artikel ini. Aksi Timnas Indonesia berjuang merebut kemenangan di Stadion Manahan, Solo, pada Kamis 12 Desember 2024 pukul 20.00 WIB ini dapat disaksikan live streaming di Vision+.

Ya, Timnas Indonesia akan melanjutkan perjalanannya di Piala AFF 2024 atau ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 pada esok hari. Di matchday kedua, skuad Garuda akan melakoni laga kandang dengan menjamu Laos.

Timnas Indonesia tentunya siap melanjutkan laju positif yang sudah diukir di laga perdana Grup B. Membuka perjalanan dengan melawan Myanmar pada 9 Desember 2024, Timnas Indonesia sukses menang dengan skor 1-0.

Skuad Garuda menang tipis lewat aksi Asnawi Mangkualam pada menit ke-76. Dia sukses memanfaatkan bola umpan dari Pratama Arhan lewat lemparan ke dalam mautnya.

Meski Timnas Indonesia menang susah payah dalam laga itu, sang pelatih, Shin Tae-yong, tetap mengapresiasi kinerja para pemain. Pasalnya, Shin Tae-yong merasa persiapan Timnas Indonesia yang didominasi pemain U-22 itu sangat singkat.