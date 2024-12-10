Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Gara-Gara Hal Ini, Rafael Struick Tak Puas Timnas Indonesia Cuma Menang 1-0 atas Myanmar

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 10 Desember 2024 |10:41 WIB
Gara-Gara Hal Ini, Rafael Struick Tak Puas Timnas Indonesia Cuma Menang 1-0 atas Myanmar
Pemain Timnas Indonesia, Rafael Struick. (Foto: AFC)
A
A
A

YANGON - Striker Timnas Indonesia, Rafael Struick tak puas timnya hanya menang 1-0 atas Myanmar di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Sebab ia merasa seharusnya Garuda bisa menang dengan skor yang lebih banyak lagi.

Pertemuan Timnas Indonesia vs Myanmar merupakan laga perdana Grup B Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Laga tersebut berlangsung di Thuwunna Stadium, Yangon, Myanmar, pada Senin (9/12/2024), malam WIB.

Dalam laga tersebut, Struick mengatakan Timnas Indonesia sejatinya mendapatkan sejumlah peluang untuk mencetak gol. Akan tetapi, skor akhir tim asuhan Shin Tae-yong itu hanya meraih kemenangan tipis atas Myanmar.

"Sulit. Kami seharusnya menang lebih banyak, tapi berhasil raih 3 poin," kata Struick usai laga, dikutip Selasa (10/12/2024).

Rafael Struick

Sementara itu, Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong menyadari timnya tidak mudah untuk mengalahkan Myanmar. Namun, kemenangan itu dapat diraih Timnas Indonesia berkat kekompakan pemain muda dan senior.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
