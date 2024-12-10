Media Vietnam Sebut Timnas Indonesia Ancam Timnas Vietnam Setelah Menang 1-0 atas Myanmar di Piala AFF 2024

MEDIA Vietnam, Soha.vn, menyebut Timnas Indonesia telah mengancam Timnas Vietnam setelah menang 1-0 atas Myanmar di matchday pertama Grup B ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 (AMEC), Senin 9 Desember 2024 malam WIB. Soha menyebut kemenangan atas Myanmar menunjukan Timnas Indonesia bukanlah tim sembarangan di ajang yang dulunya bernama Piala AFF ini.

“Sempat kesulitan, Timnas Indonesia mengirimkan ancaman ke Vietnam sebelum kedua tim bertemu,” tulis Soha dalam judul artikel yang mereka buat.

(Media Vietnam sebut Timnnas Indonesia ancam Timnas Vietnam setelah menang 1-0 atas Myanmar. (Foto: SOHA.VN)

“Meski sempat kesulitan, Timnas Indonesia menunjukan kualitas mereka sebagai tim unggulan, sehingga meraih kemenangan penting sebelum menghadapi Vietnam. Timnas Indonesia menunjukan mereka akan menjadi rival utama Timnas Vietnam dalam memperebutkan tiket semifinal Piala AFF 2024 sebagai juara grup,” lanjut Soha.

Dalam laga semalam, pelatih Shin Tae-yong mencadangkan sejumlah pemain utamanya seperti Asnawi Mangkualam dan Rafael Struick. Ketiadaan dua nama di atas membuat serangan-serangan Timnas Indonesia terlihat monoton di babak pertama.

Namun, ketika Marselino Ferdinan digeser ke tengah, serta Asnawi Mangkualam dan Rafael Struick dimainkan, permainan Timnas Indonesia jauh lebih membaik. Puncaknya, Timnas Indonesia mencetak gol kemenangan 1-0 via tendangan Asnawi Mangkualam di menit ke-76.

Skor 1-0 untuk keunggulan Timnas Indonesia bertahan hingga laga usai. Di klasemen sementara Grup B AMEC 2024, Timnas Indonesia duduk di posisi dua dengan tiga angka.