HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia Awali Piala AMEC 2024 dengan Manis, Erick Thohir Berharap Hasil Positif Juga Diraih saat Lawan Laos

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 10 Desember 2024 |09:39 WIB
Timnas Indonesia Awali Piala AMEC 2024 dengan Manis, Erick Thohir Berharap Hasil Positif Juga Diraih saat Lawan Laos
Ketum PSSI, Erick Thohir. (Foto: Cikal Bintang/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir senang bukan main Timnas Indonesia menang 1-0 atas Myanmar di laga perdana Grup B Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup (AMEC) 2024. Erick pun berharap hasil positif itu juga bisa berlanjut di matchday kedua, yakni saat melawan Laos.

Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia baru saja menang 1-0 atas Myanmar dalam laga perdana fase grup. Laga itu berlangsung di Thuwunna Stadium, Yangon, Myanmar, Senin (9/12/2024).

Erick Thohir mengapresiasi performa tim asuhan Shin Tae-yong yang berhasil meraih kemenangan atas Myanmar. Sebab, Timnas Indonesia bekerja keras sepanjang 90 menit permainan agar pulang ke tanah air tidak dengan tangan kosong.

"Myanmar 0-1 Indonesia. Tiga poin pertama untuk Timnas Indonesia di AFF 2024," kata Erick Thohir dilansir dari laman Instagram pribadinya @erickthohir, Selasa (10/12/2024).

Timnas Indonesia vs Myanmar (PSSI)

Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu mengatakan kemenangan Timnas Indonesia atas Myanmar bisa menjadi modal penting untuk melawan Laos. Jadi, Erick berharap Timnas Indonesia harus menjaga konsistensi penampilan dalam laga selanjutnya.

Halaman:
1 2
      
