Shin Tae-yong Ungkap Kunci Sukses Timnas Indonesia Menang atas Myanmar di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024

YANGON - Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Shin Tae-yong mengungkap kunci sukses kemenangan Garuda atas Myanmar di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Menurut Shin Tae-yong, mereka menang karena para pemain muda sangat bekerja keras, ditambah pemain senior juga menunjukkan upaya untuk membantu junior mereka.

Terbukti, kombinasi pemain muda dan senior membawa skuad Garuda menang 1-0 atas Myanmar dalam laga perdana fase Grup B Piala AFF 2024. Laga itu berlangsung di Thuwunna Stadium, Yangon, Myanmar, Senin (9/12/2024).

Shin Tae-yong menyadari Timnas Indonesia tidak akan mudah untuk mengalahkan Myanmar, apalagi itu merupakan laga perdana dan mereka berstatus tim tamu. Namun, kemenangan akhirnya diraih Timnas Indonesia berkat kekompakan pemain muda dan senior.

Timnas Indonesia memang mayoritas dihuni pemain-pemain muda untuk pesta sepak bola Asia Tenggara itu. Namun, juga ada pemain yang sudah menjadi langganan tim senior, yakni Rafael Struick, Asnawi Mangkualam, Marselino Ferdinan, Pratama Arhan, Hokky Caraka, dan Muhammad Ferarri.

"Pertandingan pertama selalu sulit. Tapi seperti yang saya sebutkan kemarin, tim ini mayoritas dihuni pemain U- 22, pemain-pemain muda. Para pemain senior yang ada juga menunjukkan upaya maksimal mereka," kata Shin Tae-yong dilansir dari laman Kita Garuda, Selasa (10/12/2024).