Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Permainan Timnas Indonesia Dikritik saat Menang 1-0 atas Myanmar di Piala AFF 2024, Ini Pembelaan Shin Tae-yong

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 10 Desember 2024 |07:21 WIB
Permainan Timnas Indonesia Dikritik saat Menang 1-0 atas Myanmar di Piala AFF 2024, Ini Pembelaan Shin Tae-yong
Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. (Foto: Aldhi Chandra/MPI)
A
A
A

YANGON - Permainan Timnas Indonesia mendapat kritikan karena dinilai bermain buruk meski menang 1-0 atas Myanmar di matchday pertama Grup B Piala AFF 2024. Menanggapi hal tersebut, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong justru merasa anak buahnya tampil baik.

Sebab STY merasa persiapan Timnas Indonesia yang didominasi pemain U-22 itu sangat singkat. Jadi, secara garis besar Shin Tae-yong senang dengan penampilan Garuda di Thuwunna Stadium, Yangon, Myanmar, pada Senin 9 Desember 2024 kemarin.

Dalam laga melawan Myanmar, Timnas Indonesia berhasil menciptakan gol lewat kesalahan kiper lawan, Zin Nyi Nyi Aung yang melakukan bunuh diri pada menit ke-76. Sebab, dia salah mengantisipasi sepakan Asnawi Mangkualam.

Usai laga, Shin Tae-yong mengatakan tim asuhannya bermain cukup baik sepanjang 90 menit permainan. Jadi, dia menilai Timnas Indonesia sangat pantas mendapatkan tiga poin itu.

Timnas Indonesia (Foto: PSSI)

"Kami tidak punya cukup waktu untuk mempersiapkan diri dan juga tidak ada laga uji coba yang memadai sebelum kompetisi ini dimulai," kata Shin Tae-yong dilansir dari laman Kita Garuda, Selasa (10/12/2024)

"Jadi, menurut saya, performa para pemain sebenarnya lebih baik dari yang saya harapkan," tambahnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101982/segini-harga-pasaran-nguyen-xuan-son-pemain-naturalisasi-vietnam-yang-tampil-gacor-di-piala-aff-2024-ueKvwgXhtK.jpg
Segini Harga Pasaran Nguyen Xuan Son, Pemain Naturalisasi Vietnam yang Tampil Gacor di Piala AFF 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101712/kutukan-bek-kontroversial-jonathan-khemdee-berlanjut-di-piala-aff-2024-timnas-thailand-selalu-kalah-di-final-rlWiO1CY41.jpg
Kutukan Bek Kontroversial Jonathan Khemdee Berlanjut di Piala AFF 2024, Timnas Thailand Selalu Kalah di Final!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101699/gacor-bomber-vietnam-nguyen-xuan-son-jadi-pemain-terbaik-dan-top-skor-piala-aff-2024-8QRROZdO8W.jpg
Gacor, Bomber Vietnam Nguyen Xuan Son Jadi Pemain Terbaik dan Top Skor Piala AFF 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/05/51/3101646/hasil-timnas-thailand-vs-vietnam-di-leg-ii-final-piala-aff-2024-menang-dramatis-3-2-golden-star-warriors-juara-SAERJBdNx5.jpg
Hasil Timnas Thailand vs Vietnam di Leg II Final Piala AFF 2024: Menang Dramatis 3-2, Golden Star Warriors Juara
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/16/51/1656599/bintang-muda-tenis-siap-unjuk-gigi-di-next-gen-atp-finals-2025-streaming-di-vision-fhm.webp
Bintang Muda Tenis Siap Unjuk Gigi di Next Gen ATP Finals 2025, Streaming di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/18/harry_kane_mencetak_dua_gol_saat_bayern_munchen_me.jpg
Harry Kane Dekat dengan Transfer Spektakuler: Jadi Rekan Setim Lionel Messi?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement