Permainan Timnas Indonesia Dikritik saat Menang 1-0 atas Myanmar di Piala AFF 2024, Ini Pembelaan Shin Tae-yong

YANGON - Permainan Timnas Indonesia mendapat kritikan karena dinilai bermain buruk meski menang 1-0 atas Myanmar di matchday pertama Grup B Piala AFF 2024. Menanggapi hal tersebut, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong justru merasa anak buahnya tampil baik.

Sebab STY merasa persiapan Timnas Indonesia yang didominasi pemain U-22 itu sangat singkat. Jadi, secara garis besar Shin Tae-yong senang dengan penampilan Garuda di Thuwunna Stadium, Yangon, Myanmar, pada Senin 9 Desember 2024 kemarin.

Dalam laga melawan Myanmar, Timnas Indonesia berhasil menciptakan gol lewat kesalahan kiper lawan, Zin Nyi Nyi Aung yang melakukan bunuh diri pada menit ke-76. Sebab, dia salah mengantisipasi sepakan Asnawi Mangkualam.

Usai laga, Shin Tae-yong mengatakan tim asuhannya bermain cukup baik sepanjang 90 menit permainan. Jadi, dia menilai Timnas Indonesia sangat pantas mendapatkan tiga poin itu.

"Kami tidak punya cukup waktu untuk mempersiapkan diri dan juga tidak ada laga uji coba yang memadai sebelum kompetisi ini dimulai," kata Shin Tae-yong dilansir dari laman Kita Garuda, Selasa (10/12/2024)

"Jadi, menurut saya, performa para pemain sebenarnya lebih baik dari yang saya harapkan," tambahnya.