5 Pemain Timnas Indonesia yang Bersinar saat Menang 1-0 atas Myanmar di ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024, Nomor 1 Penyebab Garuda Menang

ADA 5 pemain Timnas Indonesia yang bersinar asat menang 1-0 atas Myanmar di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 yang menarik untuk diketahui. Ya, Garuda baru saja menang atas Myanmar di laga perdana Grup B, pada Senin 9 Desember 2024.

Bermain di Stadion Thuwunna, Yangon, Myanmar, Timnas Indonesia menang berkat tendangan Asnawi Mangkualam yang berbuah jadi gol bunuh diri Zin Nyi Nyi Aung di menit 76. Dari seluruh pemain yang bermain melawan Myanmar, setidaknya ada lima nama yang mampu bersinar di sepanjang laga. Penasaran siapa saja?

Berikut 5 Pemain Timnas Indonesia yang Bersinar saat Menang 1-0 atas Myanmar di ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024:

5. Rafael Struick





Rafael Struick baru dimainkan Shin Tae-yong di awal babak kedua, kehadiran pemain Brisbane Roar itu lantas mengubah permainan Garuda lebih baik di lini depan. Struick menggantikan peran Zanadin Fariz, namun ia tetap bermain di lini depan.

Menurut Sofascore, Rafael Struick layak diganjar dengan nilai 7.0 karena dapat bermain baik meski hanya satu babak saja. Struick setidaknya mampu melepaskan dua tembakan tepat sasaran dan melakukan 25 sentuh selama 45 menit bermain.

4. Kadek Arel





Kadek Arel bermain begitu solid di jantung pertahanan Timnas Indonesia. Bermain selama 90 menit, pemain Bali United itu setidaknya mampu menahan satu tendangan, menghadang tiga pemain, dan melakukan dua tekelan penting.

Kadek Arel juga tampil beringas saat duel udara sehingga Myanmar gagal memanfaatkan sepakan pojok. Berkat apiknya permainan Kadek Arel, Muhammad Ferarri, dan Dony Tri Pamungkas, Timnas Indonesia mampu menciptakan clean sheet.