Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Pemain Timnas Indonesia yang Bersinar saat Menang 1-0 atas Myanmar di ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024, Nomor 1 Penyebab Garuda Menang

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 10 Desember 2024 |06:38 WIB
5 Pemain Timnas Indonesia yang Bersinar saat Menang 1-0 atas Myanmar di ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024, Nomor 1 Penyebab Garuda Menang
Timnas Indonesia menang 1-0 atas Myanmar di Piala AMEC 2024. (Foto: PSSI)
A
A
A

ADA 5 pemain Timnas Indonesia yang bersinar asat menang 1-0 atas Myanmar di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 yang menarik untuk diketahui. Ya, Garuda baru saja menang atas Myanmar di laga perdana Grup B, pada Senin 9 Desember 2024.

Bermain di Stadion Thuwunna, Yangon, Myanmar, Timnas Indonesia menang berkat tendangan Asnawi Mangkualam yang berbuah jadi gol bunuh diri Zin Nyi Nyi Aung di menit 76. Dari seluruh pemain yang bermain melawan Myanmar, setidaknya ada lima nama yang mampu bersinar di sepanjang laga. Penasaran siapa saja?

Berikut 5 Pemain Timnas Indonesia yang Bersinar saat Menang 1-0 atas Myanmar di ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024:

5. Rafael Struick

Rafael Struick

Rafael Struick baru dimainkan Shin Tae-yong di awal babak kedua, kehadiran pemain Brisbane Roar itu lantas mengubah permainan Garuda lebih baik di lini depan. Struick menggantikan peran Zanadin Fariz, namun ia tetap bermain di lini depan.

Menurut Sofascore, Rafael Struick layak diganjar dengan nilai 7.0 karena dapat bermain baik meski hanya satu babak saja. Struick setidaknya mampu melepaskan dua tembakan tepat sasaran dan melakukan 25 sentuh selama 45 menit bermain.

4. Kadek Arel

Kadek Arel

Kadek Arel bermain begitu solid di jantung pertahanan Timnas Indonesia. Bermain selama 90 menit, pemain Bali United itu setidaknya mampu menahan satu tendangan, menghadang tiga pemain, dan melakukan dua tekelan penting.

Kadek Arel juga tampil beringas saat duel udara sehingga Myanmar gagal memanfaatkan sepakan pojok. Berkat apiknya permainan Kadek Arel, Muhammad Ferarri, dan Dony Tri Pamungkas, Timnas Indonesia mampu menciptakan clean sheet.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/51/3190384/syamsir_alam_kariernya_melempem_meski_pernah_berkarier_di_luar_negeri_okezone-ehI9_large.jpg
5 Pesepakbola Indonesia yang Kariernya Melempem Setelah Berkarier di Luar Negeri, Nomor 1 Eks Bomber Timnas Indonesia U-19!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/51/3190257/mantan_kapten_timnas_indonesia_u_19_evan_dimas_kini_berstatus_tanpa_klub-Gb1I_large.jpg
4 Pemain Timnas Indonesia U-19 Angkatan Evan Dimas yang Jadi Pengangguran, Nomor 1 Pilih Rawat sang Ibu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/51/3190218/shin_tae_yong-etA6_large.jpg
2 Klub dan Timnas yang Kepincut dengan Shin Tae-yong, Nomor 1 Pernah Dihadapi Skuad Garuda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/51/3190207/alvaro_recoba_sahabat_cristian_gonzales_di_timnas_uruguay_u_20_chinorecoba20-Lbws_large.jpg
5 Pesepakbola Dunia yang Menikahi Perempuan Cantik Indonesia, Nomor 1 Teman Legenda Inter Milan!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/16/11/1656649/resmi-sumardji-mundur-dari-kursi-manajer-timnas-indonesia-wmn.webp
Resmi, Sumardji Mundur dari Kursi Manajer Timnas Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/17/ketua_badan_tim_nasional_sumardji_foto_inewsa.jpg
Pelatih Timnas Indonesia Sekaligus Tangani U-23
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement