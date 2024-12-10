Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Respons Takjub Maarten Paes Lihat Lemparan Pratama Arhan Bantu Timnas Indonesia Menang 1-0 atas Myanmar di AMEC 2024

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 10 Desember 2024 |05:58 WIB
Respons Takjub Maarten Paes Lihat Lemparan Pratama Arhan Bantu Timnas Indonesia Menang 1-0 atas Myanmar di AMEC 2024
Lemparan Pratama Arhan membantu Timnas Indonesia menang 1-0 atas Myanmar. (Foto: Instagram/@pratamaarhan8)
A
A
A

KIPER FC Dallas, Maarten Paes takjub melihat lemparan Pratama Arhan yang membantu Timnas Indonesia menang 1-0 atas Myanmar di matchday pertama Grup B ASEAN Mitsubishi Electric Cup (AMEC) 2024, Senin 9 Desember 2024 malam WIB. Saking kagumnya, kiper andalan Timnas Indonesia di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia itu sampai-sampai mengunggah jersey Pratama Arhan di stories Instagram-nya.

“Top @pratamaarhan8,” kata Maarten Paes, sambil menampilkan jersey Pratama Arhan dengan emoji tangan berotot.

Maarten Paes puji lemparan ke dalam Pratama Arhan. (Foto: Instagram/@maartenpaes)

(Maarten Paes puji lemparan ke dalam Pratama Arhan. (Foto: Instagram/@maartenpaes)

Dalam laga semalam, Pratama Arhan bermain di posisi yang tidak biasa. Dalam pola 3-4-1-2 racikan Shin Tae-yong, Pratama Arhan dimainkan sebagai wing back kanan.

Berstatus pemain paling senior Timnas Indonesia di babak pertama, Pratama Arhan tampil eksplosif sejak awal laga. Permainan pemain Suwon FC ini semakin bagus setelah Rafael Struick dan Asnawi Mangkualam masuk di awal babak kedua atau menit 46.

Puncaknya terjadi di menit 76. Ketika mendapatkan lemparan ke dalam, Pratama Arhan tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Melepaskan lemparan keras ke kotak penalti Myanmar, si kulit bulat membentur badan bek Timnas Indonesia, Kadek Arel.

Bola kemudian liar dan langsung dimanfaatkan kapten Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam, untuk membobol gawang Myanmar di menit 76. Skor berubah 1-0 untuk keunggulan Timnas Indonesia bertahan hingga laga usai.

Halaman:
1 2
      
