HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hitung-hitungan Timnas Indonesia Lolos Semifinal Piala AFF 2024 Setelah Menang 1-0 atas Myanmar: Terbuka Lebar!

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 10 Desember 2024 |05:32 WIB
Hitung-hitungan Timnas Indonesia Lolos Semifinal Piala AFF 2024 Setelah Menang 1-0 atas Myanmar: Terbuka Lebar!
Timnas Indonesia berpeluang lolos semifinal Piala AFF 2024 setelah menang 1-0 atas Myanmar. (Foto: PSSI)
A
A
A

HITUNG-hitungan Timnas Indonesia lolos semifinal Piala AFF 2024 setelah menang 1-0 atas Myanmar akan diulas Okezone. Timnas Indonesia baru saja memenangkan laga krusial dalam matchday pertama Grup B turnamen yang kini bernama ASEAN Mitsubishi Electric Cup (AMEC) 2024.

Bermain di Stadion Thuwnna, Yangon, Myanmar pada Senin 9 Desember 2024 malam WIB, skuad Garuda menang 1-0 atas Myanmar. Gol tunggal kemenangan Timnas Indonesia dicetak lewat sepakan sang kapten, Asnawi Mangkualam, di menit 76.

Asnawi Mangkualam cetak gol kemenangan Timnas Indonesia atas Myanmar. (Foto: PSSI)

Asnawi Mangkualam cetak gol kemenangan Timnas Indonesia atas Myanmar. (Foto: PSSI)

Berkat kemenangan ini, Timnas Indonesia duduk di posis dua klasemen sementara Grup B AMEC 2024 dengan tiga angka. Koleksi angka Timnas Indonesia sama persis dengan Timnas Vietnam di posisi puncak.

Namun, Timnas Vietnam berhak menempati posisi lebih baik karena unggul selisih gol atas Timnas Indonesia, yakni +3 berbanding +1 milik skuad Garuda. Semalam, Timnas Vietnam asuhan Kim Sang-sik menang 4-1 di markas Laos!

Lantas, bagaimana cara agar Timnas Indonesia lolos semifinal Piala AFF atau AMEC 2024? Untuk lolos ke semifinal dengan finis dua besar di Grup B, Timnas Indonesia otomatis melaju ke empat besar jika menyapu bersih empat laga sisa.

Sebut saja saat menjamu Laos pada Kamis 12 Desember 2024, tandang ke markas Vietnam (15 Desember 2024) dan kedatangan Filipina (21 Desember 2024). Namun, selain menyapu bersih tiga laga sisa dengan kemenangan, Timnas Indonesia disinyalir sudah cukup lolos ke semifinal jika mendapatkan tambahan tujuh poin dari tiga pertandingan pamungkas.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
