Asnawi Mangkualam soal Gol Timnas Indonesia dari Lemparan Maut Pratama Arhan: Kami Selalu Mengasah Skema Ini

ASNAWI Mangkualam angkat bicara soal gol kemenangan Timnas Indonesia atas Myanmar yang tercipta lewat skema lemparan jauh Pratama Arhan. Asnawi mengatakan bahwa Skuad Garuda memang terus mengasah skema tersebut.

Asnawi mengakui skema lemparan jauh seperti itu memang sudah diasah tiap sesi latihan. Hasilnya pun berbuah manis karena lemparan jauh Pratama Arhan masih menjadi salah satu jurus pemecah kebuntuan bagi Timnas Indonesia.

“Ya, kami melatih skema ini. Kami selalu mengasah skema untuk gol ini dan ya, kami bisa meraih tiga poin hari ini,” kata Asnawi Mangkualam usai laga, Senin 9 Desember 2024.

Di sisi lain, Asnawi turut menyampaikan rasa terima kasihnya kepada para suporter Timnas Indonesia yang menyempatkan hadir langsung ke Stadion Thuwunna. Menurutnya, dukungan tersebut membuat para pemain lebih percaya diri.

“Untuk para fans, banyak sekali fans yang hadir malam ini. Kami senang karena kami tidak merasa takut dengan adanya dukungan fans malam ini. Dan ya, kami bisa mendapatkan tiga poin,” ujar pemain Port FC itu.