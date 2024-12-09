Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Erick Thohir Bersyukur Timnas Indonesia Menang 1-0 atas Myanmar di ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024: Awal yang Bagus!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 09 Desember 2024 |23:26 WIB
Erick Thohir Bersyukur Timnas Indonesia Menang 1-0 atas Myanmar di ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024: Awal yang Bagus!
Erick Thohir soal penampilan Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@erickthohir)
A
A
A

JAKARTA – Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, bersyukur Timnas Indonesia mengukir perjalanan awal yang bagus di ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 atau Piala AFF 2024. Hal itu disampaikan usai Timnas Indonesia menang tipis 1-0 atas Myanmar di laga perdana Grup B.

Erick bersyukur karena Timnas Indonesia bisa melewati rintangan pertamanya dengan hasil positif. Sebab, dia sadar betul laga pertama di setiap turnamen jadi pertandingan yang berat.

Erick Thohir

"Alhamdulillah kita bisa memetik kemenangan tiga poin di laga pembuka. Setiap laga pembuka pastinya laga yang berat dijalani, apalagi mayoritas pemain kita adalah pemain muda dibawah usia 22 tahun," ujar Erick dalam keterangannya, Senin (9/12/2024).

Erick Thohir juga menilai bahwa kemenangan ini menjadi awalan yang bagus bagi Timnas Indonesia. Terlebih, Skuad Garuda dihuni oleh pemain muda yang pastinya akan menambah kepercayaan diri mereka.

"Awal yang bagus. Apalagi timnas di ASEAN Cup ini didominasi pemain-pemain yang banyak bermain di Liga. Artinya, jam terbang mereka bertambah dengan membela timnas," ucap Erick.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/51/3190326/sumardji-hwO7_large.jpg
Akui Sudah Kantongi 2 Calon Pelatih Timnas Indonesia, PSSI Ungkap Kapan Bakal Diumumkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/51/3190302/sumardji_mundur_dari_manajer_timnas_indonesia-1KAD_large.jpg
Usai Pecat Indra Sjafri, Sumardji Resmi Mundur dari Jabatan Manajer Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/45/3190240/elkan_baggott_kini_eksis_bersama_ipswich_town_u_21_elkanbaggott-KtUd_large.jpg
Tolak Panggilan Timnas Indonesia, Elkan Baggott Kini Main di Ipswich Town U-21 meski Usianya Sudah 22 Tahun!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/51/3190214/timnas_indonesia_pernah_bertemu_argentina_pada_19_juni_2023-H8VL_large.jpg
Media Argentina Sindir Jakarta Selaku Venue Laga Timnas Indonesia vs Argentina, tapi Dibela Presiden FIFA!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/16/11/1656639/indra-sjafri-resmi-didepak-pssi-usai-timnas-indonesia-u22-gagal-total-di-sea-games-2025-skq.webp
Indra Sjafri Resmi Didepak PSSI usai Timnas Indonesia U-22 Gagal Total di SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/16/appi_dan_ileague_menggelar_laga_sepak_bola_untuk.jpg
APPI dan I.League Gelar Laga Amal untuk Sumatra, Solidaritas Sepak Bola Indonesia Menggema
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement