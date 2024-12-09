Erick Thohir Bersyukur Timnas Indonesia Menang 1-0 atas Myanmar di ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024: Awal yang Bagus!

JAKARTA – Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, bersyukur Timnas Indonesia mengukir perjalanan awal yang bagus di ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 atau Piala AFF 2024. Hal itu disampaikan usai Timnas Indonesia menang tipis 1-0 atas Myanmar di laga perdana Grup B.

Erick bersyukur karena Timnas Indonesia bisa melewati rintangan pertamanya dengan hasil positif. Sebab, dia sadar betul laga pertama di setiap turnamen jadi pertandingan yang berat.

"Alhamdulillah kita bisa memetik kemenangan tiga poin di laga pembuka. Setiap laga pembuka pastinya laga yang berat dijalani, apalagi mayoritas pemain kita adalah pemain muda dibawah usia 22 tahun," ujar Erick dalam keterangannya, Senin (9/12/2024).

Erick Thohir juga menilai bahwa kemenangan ini menjadi awalan yang bagus bagi Timnas Indonesia. Terlebih, Skuad Garuda dihuni oleh pemain muda yang pastinya akan menambah kepercayaan diri mereka.

"Awal yang bagus. Apalagi timnas di ASEAN Cup ini didominasi pemain-pemain yang banyak bermain di Liga. Artinya, jam terbang mereka bertambah dengan membela timnas," ucap Erick.