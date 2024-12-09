Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pembuktian Asnawi Mangkualam yang Cetak Gol Kemenangan 1-0 Timnas Indonesia atas Myanmar di ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 09 Desember 2024 |23:05 WIB
Pembuktian Asnawi Mangkualam yang Cetak Gol Kemenangan 1-0 Timnas Indonesia atas Myanmar di ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024
Asnawi Mangkualam mencetak gol kemenangan 1-0 Timnas Indonesia atas Myanmar di AMEC 2024. (Foto: PSSI)
A
A
A

PEMBUKTIAN Asnawi Mangkualam yang mencetak gol kemenangan 1-0 Timnas Indonesia atas Myanmar di ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 akan diulas Okezone. Asnawi Mangkualam sempat dikritik habis-habisan saat Timnas Indonesia kalah 1-2 dari China di matchday keempat Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Selasa 15 Oktober 2024.

Saat itu, Asnawi Mangkualam dinilai menjadi biang kerok kekalahan Timnas Indonesia. Ia dinilai terlalu egois sehingga membuat Timnas Indonesia beberapa kali menyia-menyiakan kesempatan.

Asnawi Mangkualam bermain buruk saat Timnas Indonesia kalah 1-2 dari China

(Asnawi Mangkualam bermain buruk saat Timnas Indonesia kalah 1-2 dari China)

Setelah tampik buruk melawan China, pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong tidak membawa Asnawi Mangkualam untuk dua laga Timnas Indonesia pada November 2024, yakni melawan Jepang dan Arab Saudi.

Shin Tae-yong mengatakan tidak membawa Asnawi Mangkualam karena pesepakbola 25 tahun itu mengalami masalah hamstring. Padahal, ketika Shin Tae-yong mengeluarkan statement di atas, Asnawi Mangkualam sudah melakukan comeback bersama sang klub, Port FC.

Setelah dicueki Shin Tae-yong untuk dua laga pada November 2024, Asnawi Mangkualam tidak patah arang. Ia selalu bertekad memberikan yang terbaik bagi Timnas Indonesia ketika dipercaya.

Benar saja, ketika dipanggil untuk memperkuat Tinmnas Indonesia di ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024, atau turnamen yang dulunya bernama Piala AFF, Asnawi Mangkualam menunjukan kelasnya. Berstatus sebagai kapten Timnas Indonesia dan pemain paling senior di ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024, Asnawi Mangkualam tampik ciamik melawan Myanmar.

Halaman:
1 2
      
