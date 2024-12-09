Reaksi Anak Shin Tae-yong Ikut Girang Timnas Indonesia Menang Tipis atas Myanmar di ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024

REAKSI anak Shin Tae-yong ikut kegirangan Timnas Indonesia menang tipis atas Myanmar di ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 jadi sorotan. Hal itu ditunjukkan anak Shin Tae-yong, Shin Jae Won, di Instagram dengan menyebut skuad Garuda mampu menunjukkan levelnya kendati tampil dengan kekuatan pemain muda.

Shin Jae-won turut bangga dengan Skuadskuad Garuda. Sebab, Timnas Indonesia mampu meraih kemenangan kendati tampil dengan kekuatan pemain muda.

“Meskipun kami adalah tim U-22, kami tetap bisa mengalahkan tim manapun di Piala AFF,” tulis Shin Jae-won di kolom komentar akun Instagram Timnas Indonesia, Senin (9/12/2024).

Ya, Timnas Indonesia mencuri poin penuh usai bungkam Myanmar dengan skor 1-0 di Stadion Thuwunna, Yangon, Myanmar, Senin (9/12/2024) malam WIB. Gol kemenangan itu dicetak oleh Asnawi Mangkualam di menit ke-76.

Di laga tersebut, bisa dibilang Skuad Garuda cukup kesulitan. Pasalnya, Timnas Indonesia bermain dengan skuad yang mayoritas dihuni oleh pemain usia di bawah 22 tahun. Namun pada akhirnya, mereka mampu menunjukkan kualitasnya dengan membawa pulang poin penuh.