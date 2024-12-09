Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Laos vs Vietnam di ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024: Menang 4-1, Vietnam Langsung Depak Timnas Indonesia dari Puncak Klasemen Grup B!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 09 Desember 2024 |22:13 WIB
Hasil Timnas Laos vs Vietnam di ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024: Menang 4-1, Vietnam Langsung Depak Timnas Indonesia dari Puncak Klasemen Grup B!
Laga Timnas Laos vs Timnas Vietnam. (Foto: Instagram/@lff_official)
A
A
A

HASIL Timnas Laos vs Timnas Vietnam di ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 akan diulas dalam artikel ini. Timnas Vietnam yang sukses meraih kemenangan dengan skor 4-1 langsung mendepak Timnas Indonesia dari puncak klasemen Grup B.

Laga Timnas Laos vs Vietnam digelar di New Laos Stadium, Vientiane, Laos, Senin (9/12/2024) malam WIB. Empat gol Vietnam dicetak oleh Nguyen Hai Long (58’), Nguyen Tien Linh (63’), Nguyen Van Toan (69’), dan Van Vi Nguyen (82’).

Timnas Laos vs Timnas Vietnam

Kemenangan telak ini membuat Vietnam untuk sementara memuncaki klasemen Grup B dengan koleksi tiga poin. Timnas Indonesia yang meraih kemenangan 1-0 atas Myanmar duduk di posisi dua dengan koleksi poin yang sama, namun kalah selisih gol.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Kedua tim bermain cukup agresif sejak menit awal. The Golden Star Warriors -julukan Timnas Vietnam- acap kali menebar ancaman ke gawang Laos lewat skema serangan balik cepatnya.

Kendati begitu, Laos bertahan cukup solid. Tim arahan Ha Hyeok-jun itu juga kerap mengancam gawang VIetnam dengan skema serangan balik cepatnya. Namun laga berjalan cukup alot.

Serangan-serangan yang dilancarkan kedua tim masih cukup polos sehingga tidak ada peluang emas yang tercipta. Sampai laga memasuki menit ke-35, kedua kesebelasan masih belum mencetak gol keunggulannya.

The Golden Star Warriors cukup agresif di sisa waktu babak pertama. Tapi upaya pasukan Kim Sang Sik itu belum berbuah manis. Alhasil, Laos dan Vietnam bermain imbang tanpa gol di babak pertama.

Halaman:
1 2
      
