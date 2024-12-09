Hasil Timnas Indonesia vs Myanmar di ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024: Menang 1-0, Skuad Garuda Buka Perjalanan dengan Manis!

HASIL Timnas Indonesia vs Myanmar di laga perdana Grup B ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 atau Piala AFF 2024 sudah diketahui. Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- sukses membuka perjalanan dengan manis karena berhasil menang dengan skor 1-0.

Laga Timnas Indonesia vs Myanmar digelar di Stadion Thuwunna, Yangon, pada Senin (9/12/2024) malam WIB. Gol semata wayang Timnas Indonesia dicetak oleh Asnawi Mangkualam pada menit ke-76.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Timnas Indonesia langsung intens menyerang di awal laga. Tetapi, usaha demi usaha masih bisa digagalkan pemain Myanmar.

Pada menit ke-4, gawang Timnas Indonesia justru hampir saja kebobolan akibat lengahnya lini pertahanan Timnas indonesia. Beruntung, bola tendangan Lwin Moe Aung masih meleset dari gawang skuad Garuda.

BACA JUGA: 2 Pemain Timnas Indonesia Anggota Polri Berpangkat Bripda yang Ikut di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024

Duel makin sengit setelah itu. Bahkan, pelanggaran keras dilakukan Maung Maung Lwin kepada Arkhan Kaka di tengah laga hingga berbuah kartu kuning dari wasit.

Peluang emas didapat skuad Garuda pada menit ke-14. Marselino Ferdinan mengirim umpan lambung dari sisi kanan gawang yang disambut Hokky Caraka lewat sundulannya. Sayang, bola masih jatuh ke pelukan kiper Myanmar, Zin Nyi Nyi Aung.

Myanmar sendiri makin intens menyerang setelah itu. Tetapi, Cahya Supriadi melakukan sejumlah penyelamatan penting dalam laga ini.

Skor pun tak kunjung berubah, meski Timnas Indonesia punya sederet peluang mencetak gol lewat sepak pojok hingga lemparan ke dalam Pratama Arhan.

Jelang akhir laga, pelanggaran keras dilakukan pemain Myanmar, Hein Phyo Win, kepada Marselino Ferdinan. Dia dengan sengaja menendang bola dengan kencang ke arah kepala Marselino yang sedang terkapar di lapangan. Alhasil, Hein Phyo Win mendapat kartu kuning. Laga babak pertama sendiri akhirnya rampung dengan skor 0-0.