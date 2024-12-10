Thom Haye Sudah Tahu Akan Jadi Apa Usai Pensiun sebagai Pesepakbola

BINTANG Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Thom Haye sudah mengetahui apa yang akan dilakukannya jika sudah pensiun sebagai pesepakbola. Menurut Thom Haye, dirinya mungkin akan menjadi pelatih di masa depan.

Thom Haye saat ini berusia 29 tahun. Gelandang Almere City itu sudah berkarier lebih dari 10 tahun di sepak bola sejak bergabung dengan tim muda AZ Alkmaar.

Sejak itu, Thom sering berpindah-pindah klub. Mulai dari AZ Alkmaar, Willem II, Lecce, ADO Den Haag, NAC Breda, SC Heerenveen hingga saat ini berstatus sebagai gelandang Almere City.

Thom pun sudah memikirkan rencana ketika karier bermain sepak bolanya selesai. Mantan pemain SC Heerenveen itu mengungkapkan ingin menjadi pelatih tim sepak bola.

"Saya memikirkannya (jadi pelatih). Ya, ketika saya muda saya selalu berpikir mungkin jika saya bermain sepak bola sepanjang karier, mungkin saya ingin menikmati hal-hal lain dalam hidup," kata Thom dikutip dari kanal YouTube The Haye Way, Selasa (10/12/2024).