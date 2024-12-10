Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Thom Haye Sudah Tahu Akan Jadi Apa Usai Pensiun sebagai Pesepakbola

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 10 Desember 2024 |03:01 WIB
Thom Haye Sudah Tahu Akan Jadi Apa Usai Pensiun sebagai Pesepakbola
Pemain Timnas Indonesia, Thom Haye. (Foto: Instagram/thomhaye)
A
A
A

BINTANG Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Thom Haye sudah mengetahui apa yang akan dilakukannya jika sudah pensiun sebagai pesepakbola. Menurut Thom Haye, dirinya mungkin akan menjadi pelatih di masa depan.

Thom Haye saat ini berusia 29 tahun. Gelandang Almere City itu sudah berkarier lebih dari 10 tahun di sepak bola sejak bergabung dengan tim muda AZ Alkmaar.

Sejak itu, Thom sering berpindah-pindah klub. Mulai dari AZ Alkmaar, Willem II, Lecce, ADO Den Haag, NAC Breda, SC Heerenveen hingga saat ini berstatus sebagai gelandang Almere City.

Thom pun sudah memikirkan rencana ketika karier bermain sepak bolanya selesai. Mantan pemain SC Heerenveen itu mengungkapkan ingin menjadi pelatih tim sepak bola.

Thom Haye (Aldhi Chandra/MPI)

"Saya memikirkannya (jadi pelatih). Ya, ketika saya muda saya selalu berpikir mungkin jika saya bermain sepak bola sepanjang karier, mungkin saya ingin menikmati hal-hal lain dalam hidup," kata Thom dikutip dari kanal YouTube The Haye Way, Selasa (10/12/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/51/3190176/jung_seung_hyun_mengaku_pernah_ditampar_shin_tae_yong_facebook_ulsan_hyundai-qSZb_large.jpg
Profil Jung Seung-hyun, Bek Ulsan HD yang Ditampar Shin Tae-yong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/51/3190168/cristiano_ronaldo_disebut_hanya_mau_main_di_johor_jika_al_nassr_tur_asia_di_malaysia_cristiano-HqoO_large.jpg
Penyebab Cristiano Ronaldo Hanya Mau Main di Johor jika Al Nassr Jalani Tur Asia di Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3189999/shin_tae_yong_selalu_senang_saat_kembali_ke_indonesia-n5LC_large.jpg
Shin Tae-yong Selalu Senang Kembali ke Indonesia: Seperti Rumah Kedua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3189963/cristiano_ronaldo_disebut_hanya_ingin_bermain_di_johor_jika_al_nassr_tur_asia_di_malaysia_cristiano-biec_large.jpg
Bos JDT: Cristiano Ronaldo Hanya Mau Main di Johor jika Al Nassr Jalani Tur Asia di Malaysia!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/16/51/1656683/hut-ke6-pordi-kemenpora-sebut-domino-berpeluang-diakui-nasional-dan-asean-roh.webp
HUT ke-6 PORDI, Kemenpora Sebut Domino Berpeluang Diakui Nasional dan ASEAN
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/16/rahmat_erwin_abdullah_merebut_emas_angkat_besi_kel.jpg
Rahmat Erwin Abdullah Sabet Emas Angkat Besi 88 Kg, Persembahan Spesial untuk Sang Buah Hati
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement