Thom Haye Ngamuk Jadi Cadangan di Laga Almere City FC vs FC Utrecht, Ancam Pindah Klub pada Januari 2025!

THOM Haye ngamuk-ngamuk usai jadi cadangan di laga Almere City FC vs FC Utrecht akhir pekan lalu. Sang pemain lantas mengancam hengkang pada bursa transfer musim dingin 2025!

Haye merasa tak terima dijadikan pemain cadangan dalam dua laga beruntun di Liga Belanda 2024-2025. Ia sempat mengutarakan kekesalan ketika tahu akan dicadangkan pada laga kontra FC Utrecht yang berlangsung Minggu 8 Desember 2024 malam WIB.

“Saya telah mengatakan saya tidak setuju dengan hal itu. Dan setiap penjelasan yang saya terima adalah saya tidak setuju. Saya tidak ingin membahasnya terlalu dalam,” kata Haye, dikutip dari Omroep Flevoland.

Lebih lanjut, Thom mengatakan keputusan sang pelatih tidak sesuai dengan kontrak yang ditawarkan oleh Almere City. The Professor menegaskan, hal ini membuatnya sedikit tidak nyaman.

“Tentu saja saya juga sudah berdiskusi dengan klub. Dan karena alasan tertentu Anda membuat pilihan seperti itu. Ya, dan jika ini terjadi: tentu saja saya tidak datang ke Almere untuk ini,” jelas Thom.

“Saya benar-benar tidak setuju dengan itu! Ini situasi yang tidak bisa dimengerti,” tandasnya.