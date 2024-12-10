Suasana Duka Selimuti Rumah Duka Fathir, Bobotoh yang Meninggal saat Hendak Menonton PSS Sleman vs Persib Bandung di Solo

Jenazah Fathir tiba di rumah duka di Kabupaten Bandung (Foto: MPI/Agi Ilman)

BANDUNG – Suasana duka menyelimuti kediaman Moch. Fathir Fauzan Maulana, seorang Bobotoh yang meninggal dunia dalam perjalanan menuju Kota Solo, Jawa Tengah. Almarhum diketahui hendak menonton laga PSS Sleman vs Persib Bandung yang berlangsung Senin 9 Desember 2024 malam WIB.

Jenazah Fathir tiba di rumah duka di Komplek Margahayu Permai, Desa Mekarrahayu, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, pada Selasa (10/12/2024) pukul 08.30 WIB menggunakan ambulans. Kedatangan almarhum disambut isak tangis keluarga, kerabat, dan komunitas bobotoh yang turut hadir.

Almarhum Fathir dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang terletak tidak jauh dari kediamannya, di Pamentasan, Kecamatan Margaasih. Eric Alam Prabowo, salah satu tetangga, menceritakan bagaimana kabar duka itu pertama kali sampai ke keluarga.

“Istri saya yang telefon karena rumah saya sangat dekat dengan rumah almarhum,” jelas Eric saat ditemui di rumah duka, Selasa (10/12/2024).

Lebih lanjut, Eric menceritakan, pihak rumah sakit di Solo mengonfirmasi Fathir meninggal dunia akibat kecelakaan saat hendak menonton pertandingan. Jenazah bisa dipulangkan ke Bandung tanpa perlu melibatkan keluarga yang datang langsung.

“Keluarga sudah menerima video call dari rumah sakit di Solo yang memberitahukan bahwa Fathir mengalami kecelakaan. Jadi mereka hanya ingin memvalidasi apakah benar Fathir yang menjadi korban,” kata Eric.

“Kami berkoordinasi dengan pihak di Solo dan bantuan dari kerabat di sana, jenazah akhirnya bisa dipulangkan ke Bandung,” imbuhnya.