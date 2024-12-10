Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Suasana Duka Selimuti Rumah Duka Fathir, Bobotoh yang Meninggal saat Hendak Menonton PSS Sleman vs Persib Bandung di Solo

Agi Ilman , Jurnalis-Selasa, 10 Desember 2024 |14:23 WIB
Suasana Duka Selimuti Rumah Duka Fathir, Bobotoh yang Meninggal saat Hendak Menonton PSS Sleman vs Persib Bandung di Solo
Jenazah Fathir tiba di rumah duka di Kabupaten Bandung (Foto: MPI/Agi Ilman)
A
A
A

BANDUNG – Suasana duka menyelimuti kediaman Moch. Fathir Fauzan Maulana, seorang Bobotoh yang meninggal dunia dalam perjalanan menuju Kota Solo, Jawa Tengah. Almarhum diketahui hendak menonton laga PSS Sleman vs Persib Bandung yang berlangsung Senin 9 Desember 2024 malam WIB.

Jenazah Fathir tiba di rumah duka di Komplek Margahayu Permai, Desa Mekarrahayu, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, pada Selasa (10/12/2024) pukul 08.30 WIB menggunakan ambulans. Kedatangan almarhum disambut isak tangis keluarga, kerabat, dan komunitas bobotoh yang turut hadir.

Jenazah Fathir, bobotoh yang meninggal dunia saat hendak menyaksikan PSS Sleman vs Persib Bandung, tiba di rumah duka (Foto: MPI/Agi Ilman)

Almarhum Fathir dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang terletak tidak jauh dari kediamannya, di Pamentasan, Kecamatan Margaasih. Eric Alam Prabowo, salah satu tetangga, menceritakan bagaimana kabar duka itu pertama kali sampai ke keluarga.

“Istri saya yang telefon karena rumah saya sangat dekat dengan rumah almarhum,” jelas Eric saat ditemui di rumah duka, Selasa (10/12/2024).

Lebih lanjut, Eric menceritakan, pihak rumah sakit di Solo mengonfirmasi Fathir meninggal dunia akibat kecelakaan saat hendak menonton pertandingan. Jenazah bisa dipulangkan ke Bandung tanpa perlu melibatkan keluarga yang datang langsung.

“Keluarga sudah menerima video call dari rumah sakit di Solo yang memberitahukan bahwa Fathir mengalami kecelakaan. Jadi mereka hanya ingin memvalidasi apakah benar Fathir yang menjadi korban,” kata Eric.

“Kami berkoordinasi dengan pihak di Solo dan bantuan dari kerabat di sana, jenazah akhirnya bisa dipulangkan ke Bandung,” imbuhnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/17/11/1656825/sea-games-makin-seru-ini-jadwal-futsal-indonesia-dan-sepak-bola-putri-di-vision-lyi.webp
SEA Games Makin Seru, Ini Jadwal Futsal Indonesia dan Sepak Bola Putri di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/17/edgar_xavier_marvelo_memutuskan_pensiun_dari_wushu.jpg
Hattrick Emas SEA Games, Edgar Xavier Marvelo Resmi Pensiun di Usia 27 Tahun
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement