SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Haru Cristiano Ronaldo, Minta Latihan Dihentikan saat Azan Berkumandang hingga Akui Tertarik Memeluk Islam

Iqbal Widiarko , Jurnalis-Senin, 09 Desember 2024 |16:42 WIB
Kisah Haru Cristiano Ronaldo, Minta Latihan Dihentikan saat Azan Berkumandang hingga Akui Tertarik Memeluk Islam
Cristiano Ronaldo sering meminta latihan dihentikan saat azan berkumandang (Foto: Instagram/@cristiano)
A
A
A

KISAH haru Cristiano Ronaldo yang minta latihan dihentikan saat azan berkumandang, menarik untuk diulas. Bahkan, ia disebut-sebut tertarik memeluk agama Islam!

Fakta itu terungkap dari pernyataan Waleed Abdullah yang merupakan rekan setim Ronaldo di Al Nassr pada 2023-2024. Hal itu disampaikan dalam program Al-Hasa Al-Akhreer yang disiarkan di saluran TV Saudi.

Cristiano Ronaldo

Abdullah mengatakan, Ronaldo berusaha untuk dekat dengan semua pemain termasuk dirinya. Hal itu dilakukan agar sang pemain bisa mengenal dan beradaptasi dengan kehidupan di Arab Saudi dan klub Al Nassr.

Menariknya, Waleed menuturkan, Ronaldo tertarik untuk masuk Islam. Hal itu terlihat dari betapa hormatnya sang megabintang asal Portugal tersebut terhadap nilai-nilai agama Islam.

“Dia selalu bertanya kepada saya tentang berbagai hal dan tertarik untuk belajar,” kata Waleed.

“Dia pernah bersujud setelah mencetak gol dan dia juga mendorong para pemain untuk berdoa,” imbuh pria berpaspor Arab Saudi itu.

