Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Tanda Cristiano Ronaldo Ingin Jadi Mualaf Versi Mantan Kiper Al Nassr, Nomor 1 Menyentuh Hati

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 07 Desember 2024 |06:18 WIB
3 Tanda Cristiano Ronaldo Ingin Jadi Mualaf Versi Mantan Kiper Al Nassr, Nomor 1 Menyentuh Hati
Cristiano Ronaldo menunjukan beberapa tanda ingin menjadi mualaf. (Foto: Instagram/@alnassr)
A
A
A

SEBANYAK 3 tanda Cristiano Ronaldo ingin menjadi mualaf versi mantan kiper Al Nassr, Waleed Abdullah, akan diulas Okezone. Waleed Abdullah yang selama 1,5 tahun menjadi rekan Cristiano Ronaldo di Al Nassr mengatakan, CR7 -julukan Cristiano Ronaldo- berhasrat menjadi mualaf.

“Cristiano Ronaldo benar-benar ingin masuk islam. Saya berbicara tentang itu dan ia menyatakan minatnya (menjadi mualaf),” kata Waleed Abdullah yang mengoleksi 69 caps bersama Timas Arab Saudi, Okezone mengutip dari Morroco World News.

Waleed Abdullah pun mengungkap tanda-tanda Critiano Ronaldo segera menjadi mualaf. Apa saja?

Berikut 3 tanda Cristiano Ronaldo ingin menjadi mualaf versi mantan kiper Al Nassr:

3. Pernah Sujud Setelah Mencetak Gol

Cristiano Ronaldo pernah sujud setelah mencetak gol

(Cristiano Ronaldo pernah sujud setelah mencetak gol)

Waleed Abdullah mengatakan Cristiano Ronaldo pernah sujud setelah mencetak gol. Selebrasi ini sering dilakukan pesepakbola muslim yang berkarier di Eropa, salah satunya mesin gol Liverpool Mohamed Salah.

“Ronaldo sudah sujud di lapangan setelah mencetak gol,” kata Waleed Abdullah.

2. Dorong Pemain Berdoa seperti Seorang Muslim

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo mendorong para pemain Al Nassr untuk berdoa seperti seorang muslim. Terkadang, ini dilakukannya kepada para pesepakbola yang beragama non-muslim.

“Ia selalu mendorong para pemain untuk berdoa dan menjalankan praktik agama islam,” lanjut kiper yang tujuh tahun (2017-2024) membela Al Nassr ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/51/3189012/calvin_verdonk_sumbang_125_paket_hygiene_kit_untuk_bencana_sumatera_cverdonk-lVGK_large.jpg
Salut! Pemain Timnas Indonesia Calvin Verdonk Sumbang 125 Paket Hygiene Kit untuk Korban Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/51/3188713/justin_hubner_wajib_mualaf_jika_ingin_menikahi_jennifer_coppe_justinhubner5-C6UI_large.jpg
Pemain Timnas Indonesia Justin Hubner Wajib Mualaf Sebelum Nikahi Jennifer Coppen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/46/3181797/ayah_lamine_yamal_segera_nikahi_gadis_23_tahun_hustlehard304-mR9w_large.jpg
Ayah Lamine Yamal Segera Nikahi Gadis 23 Tahun, Playboy seperti sang Anak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/46/3181577/sugimin_hidayatullah_pernah_dirumorkan_gabung_real_madrid_pada_2012-1Yep_large.jpg
Kisah Sugimin Hidayatullah, Pesepakbola Misterius Indonesia yang Ditebus Real Madrid Rp134 Miliar!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/13/51/1655429/sea-games-2025-janice-tjen-moncer-tim-tenis-putri-indonesia-raih-emas-ke28-ctd.webp
SEA Games 2025: Janice Tjen Moncer, Tim Tenis Putri Indonesia Raih Emas ke-28Â 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/13/tim_tenis_putri_meraih_medali_emas_ke_28_untuk_kon.jpg
Emas ke-28 Indonesia! Janice Tjen Bawa Tim Tenis Putri Kalahkan Thailand di Final SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement