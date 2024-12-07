3 Tanda Cristiano Ronaldo Ingin Jadi Mualaf Versi Mantan Kiper Al Nassr, Nomor 1 Menyentuh Hati

Cristiano Ronaldo menunjukan beberapa tanda ingin menjadi mualaf. (Foto: Instagram/@alnassr)

SEBANYAK 3 tanda Cristiano Ronaldo ingin menjadi mualaf versi mantan kiper Al Nassr, Waleed Abdullah, akan diulas Okezone. Waleed Abdullah yang selama 1,5 tahun menjadi rekan Cristiano Ronaldo di Al Nassr mengatakan, CR7 -julukan Cristiano Ronaldo- berhasrat menjadi mualaf.

“Cristiano Ronaldo benar-benar ingin masuk islam. Saya berbicara tentang itu dan ia menyatakan minatnya (menjadi mualaf),” kata Waleed Abdullah yang mengoleksi 69 caps bersama Timas Arab Saudi, Okezone mengutip dari Morroco World News.

Waleed Abdullah pun mengungkap tanda-tanda Critiano Ronaldo segera menjadi mualaf. Apa saja?

Berikut 3 tanda Cristiano Ronaldo ingin menjadi mualaf versi mantan kiper Al Nassr:

3. Pernah Sujud Setelah Mencetak Gol

(Cristiano Ronaldo pernah sujud setelah mencetak gol)

Waleed Abdullah mengatakan Cristiano Ronaldo pernah sujud setelah mencetak gol. Selebrasi ini sering dilakukan pesepakbola muslim yang berkarier di Eropa, salah satunya mesin gol Liverpool Mohamed Salah.

“Ronaldo sudah sujud di lapangan setelah mencetak gol,” kata Waleed Abdullah.

2. Dorong Pemain Berdoa seperti Seorang Muslim





Cristiano Ronaldo mendorong para pemain Al Nassr untuk berdoa seperti seorang muslim. Terkadang, ini dilakukannya kepada para pesepakbola yang beragama non-muslim.

“Ia selalu mendorong para pemain untuk berdoa dan menjalankan praktik agama islam,” lanjut kiper yang tujuh tahun (2017-2024) membela Al Nassr ini.