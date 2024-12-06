Cristiano Ronaldo Ingin Masuk Islam dan Jadi Mualaf, Begini Kata Mantan Kiper Al Nassr

Cristiano Ronaldo ingin masuk islam dan jadi mualaf. (Foto: Instagram/@alnassr)

CRISTIANO Ronaldo tertarik masuk islam dan menjadi mualaf. Hal itu disampaikan mantan kiper Al Nassr, Waleed Abdullah. Kiper yang meninggalkan Al Nassr untuk pindah ke Al Diraiyah FC pada musim panas 2024 ini tidak asal bicara.

Kiper 38 tahun itu mengatakan Cristiano Ronaldo berbicara langsung kepadanya bahwa tertarik menjadi mualaf. Cristiano Ronaldo juga menunjukan beberapa gesture yang menunjukan dirinya berminat pindah agama.



“Ronaldo benar-benar ingin masuk islam. Saya berbicara kepadanya tentang hal itu dan menyatakan minatnya (pindah ke Islam),” kata Waleed Abdullah yang 1,5 tahun satu tim dengan Cristiano Ronaldo di Al Nassr, Okezone mengutip dari Morocco World News, Jumat (5/12/2024).

“Ia bersujud di lapangan setelah mencetak gol. Ia selalu mendorong pemain untuk berdoa sesuai ajaran agama islam,” lanjut penjaga gawang berusia 38 tahun tersebut.

Tak sampai di situ Cristiano Ronaldo menunjukan keinginannya berpindah agama. Saat azan berkumandang, pesepakbola 39 tahun itu selalu meminta sang pelatih untuk menghentikan sesi latihan.

“Ketika azan berkumandang di tengah latihan, Cristiano Ronaldo meminta pelatih untuk menghentikan sesi latihan,” lanjut Waleed Abdullah.