HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Bukan Timnas Indonesia, Media Malaysia Sebut Timnas Thailand Raja ASEAN!

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 09 Desember 2024 |10:21 WIB
Bukan Timnas Indonesia, Media Malaysia Sebut Timnas Thailand Raja ASEAN!
Timnas Thailand disebut media Malaysia sebagai raja ASEAN. (Foto: Instagram/@changsuek)
BUKAN Timnas Indonesia yang tengah berjuang di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, media Malaysia Astro Arena menyebut Timnas Thailand sebagai raja ASEAN atau Asia Tenggara. Penyematan itu muncul karena skuad Gajah Perang -julukan Timnas Thailand- menang 10-0 atas Timor Leste di matchday pertama Grup A Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 yang dilangsungkan di Stadion Hangday, Hanoi, Vietnam, Minggu 8 Desember 2024 malam WIB.

“Raja ASEAN,” tulis Astro Arena di aku TikTok mereka @astroarena, sembari menampilkan gol-gol skuad Timnas Thailand ke gawang Timor Leste.

Media Malaysia sebut Timnas Thailand raja ASEAN. (Foto: TikTok/@astroarena)

(Media Malaysia sebut Timnas Thailand raja ASEAN. (Foto: TikTok/@astroarena)

Tidak heran Astro Arena menyematkan Timnas Thailand sebagai raja ASEAN. Skuad Gajah Perang tercatat sebagai negara dengan koleksi gelar Piala ASEAN Mitsubishi Electric (dulunya bernama Piala ASEAN) terbanyak dengan tujuh trofi.

Di level Asia, Timnas Thailand juga tak bisa diremehkan. Timnas Thailand pernah finis di posisi tiga Piala Asia 1972 dan menjadi negara pertama Asia Tenggara yang lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia zona Asia (2018).

Meski sudah mencetak pencapaian di atas, Timnas Thailand tidak meremehkan ajang Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Pelatih Timnas Thailand Masatada Ishii mengombinasikan pemain senior dan junior di ajang dua tahunan ini.

Pemain-pemain sarat pengalaman seperti Pansa Hemviboon, Weerathep Pomphan, Supachok Sarachat, Ekanit Panya hingga Suphanat Mueanta disertakan pelatih asal Jepang tersebut. Nama-nama top di atas dipadukan dengan pemain muda seperti Ben Davis, Patrik Gustavsson dan Jonathan Khemdee.

