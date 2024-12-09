Live di RCTI Malam Ini! Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Myanmar di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024

RCTI akan menyiarkan secara langsung laga Timnas Indonesia vs Myanmar di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024, pada malam ini, Senin (9/12/2024). Laga melawan Myanmar merupakan matchday pertama Grup B pasukan Shin Tae-yong di turnamen yang dulunya disebut Piala AFF tersebut.

Selain Myanmar dan Timnas Indonesia, Grup B juga diisi tim-tim kuat seperti Vietnam. Filipina, hingga Laos. Nantinya hanya dua tim terbaik dari lima tim di Grup B tersebut yang berhak lolos ke semifinal.

Pastinya, Timnas Indonesia mengincar status juara Grup B. Pasalnya Timnas Indonesia akan mencoba menghindari Thailand yang diprediksi akan menjadi juara Grup A.

Andai Timnas Indonesia menjadi juara Grup B, maka lawan Garuda di semifinal nanti adalah runner-up Grup A, yang mana bisa saja diisi oleh Kamboja, Malaysia, Singapura, atau Timor Leste. Jadi, target utamanya adalah menghindari Thailand yang berstatus rajanya Piala AFF dengan tujuh gelar yang sudah mereka kuasai.

Masalahnya, Timnas Indonesia tak menurunkan kekuatan penuh seperti Thailand, Vietnam, atau Malaysia. PSSI menurunkan Timnas Indonesia dengan mayoritas pemain berusia U-22.