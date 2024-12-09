Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Live di RCTI Malam Ini! Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Myanmar di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 09 Desember 2024 |09:55 WIB
Live di RCTI Malam Ini! Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Myanmar di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024
Timnas Indonesia siap hadapi Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. (Foto: PSSI)
A
A
A

RCTI akan menyiarkan secara langsung laga Timnas Indonesia vs Myanmar di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024, pada malam ini, Senin (9/12/2024). Laga melawan Myanmar merupakan matchday pertama Grup B pasukan Shin Tae-yong di turnamen yang dulunya disebut Piala AFF tersebut.

Selain Myanmar dan Timnas Indonesia, Grup B juga diisi tim-tim kuat seperti Vietnam. Filipina, hingga Laos. Nantinya hanya dua tim terbaik dari lima tim di Grup B tersebut yang berhak lolos ke semifinal.

Pastinya, Timnas Indonesia mengincar status juara Grup B. Pasalnya Timnas Indonesia akan mencoba menghindari Thailand yang diprediksi akan menjadi juara Grup A.

Timnas Indonesia di AMEC 2024

Andai Timnas Indonesia menjadi juara Grup B, maka lawan Garuda di semifinal nanti adalah runner-up Grup A, yang mana bisa saja diisi oleh Kamboja, Malaysia, Singapura, atau Timor Leste. Jadi, target utamanya adalah menghindari Thailand yang berstatus rajanya Piala AFF dengan tujuh gelar yang sudah mereka kuasai.

Masalahnya, Timnas Indonesia tak menurunkan kekuatan penuh seperti Thailand, Vietnam, atau Malaysia. PSSI menurunkan Timnas Indonesia dengan mayoritas pemain berusia U-22.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101982/segini-harga-pasaran-nguyen-xuan-son-pemain-naturalisasi-vietnam-yang-tampil-gacor-di-piala-aff-2024-ueKvwgXhtK.jpg
Segini Harga Pasaran Nguyen Xuan Son, Pemain Naturalisasi Vietnam yang Tampil Gacor di Piala AFF 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101712/kutukan-bek-kontroversial-jonathan-khemdee-berlanjut-di-piala-aff-2024-timnas-thailand-selalu-kalah-di-final-rlWiO1CY41.jpg
Kutukan Bek Kontroversial Jonathan Khemdee Berlanjut di Piala AFF 2024, Timnas Thailand Selalu Kalah di Final!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101699/gacor-bomber-vietnam-nguyen-xuan-son-jadi-pemain-terbaik-dan-top-skor-piala-aff-2024-8QRROZdO8W.jpg
Gacor, Bomber Vietnam Nguyen Xuan Son Jadi Pemain Terbaik dan Top Skor Piala AFF 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/05/51/3101646/hasil-timnas-thailand-vs-vietnam-di-leg-ii-final-piala-aff-2024-menang-dramatis-3-2-golden-star-warriors-juara-SAERJBdNx5.jpg
Hasil Timnas Thailand vs Vietnam di Leg II Final Piala AFF 2024: Menang Dramatis 3-2, Golden Star Warriors Juara
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/15/51/1655861/east-x-west-combat-sports-festival-gelar-perebutan-sabuk-kick-boxing-putri-aaf.webp
East x West Combat Sports Festival Gelar Perebutan Sabuk Kick Boxing Putri
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/14/tim_biliar_indonesia_sea_games_2025.jpg
Membanggakan! Biliar Indonesia Tambah Perunggu, Total 2 Perak dan 2 Perunggu di SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement