Timnas Indonesia Menang Telak 3-0 atas Myanmar di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 Malam Ini?

TIMNAS Indonesia menang telak 3-0 atas Myanmar di matchday pertama Grup A Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 yang dilangsungkan di Stadion Thuwunna, Yangon, Senin (9/12/2024) pukul 19.30 WIB? Benar, Timnas Indonesia datang ke Yangon tidak dengan skuad terbaiknya.

Namun, Timnas Indonesia tetaplah Timnas Indonesia. Bermodalkan empat pemain yang memiliki caps dua digit bersama skuad Garuda senior yakni Marselino Ferdinan, Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam dan Rafael Struick, Timnas Indonesia berpotensi menghukum Myanmar.

(Peran Marselino Ferdinan dibutuhkan Timnas Indonesia. (Foto: Aldi Chandra/MPI)

Selain nama-nama di atas, ada juga beberapa pemain yang rutin duduk di bangku cadangan saat Timnas Indonesia mengarungi babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, ambil bagian di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024, yakni Muhammad Ferarri dan Hokky Caraka.

Bahkan untuk laga melawan Myanmar malam ini, Muhammad Ferarri dipercaya Shin Tae-yong sebagai kapten tim. Secara mentalitas, nama-nama di atas bisa membawa aura positif kepada para juniornya seperti Ronaldo Kwateh maupun Kadek Arel.

Satu lagi, Timnas Indonesia juga tidak pernah kalah dari Myanmar di ajang yang dulunya bernama Piala AFF tersebut. Dari lima pertemuan, Timnas Indonesia menang empat kali dan sekali imbang.

Setiap kali menang, Timnas Indonesia selalu meraihnya dengan selisih minimal tiga gol. Sebut saja 6-1 pada 1996, 6-2 (1998), 5-0 (2000), 0-0 (2002) dan 3-0 (2008). Satu lagi, Shin Tae-yong juga berpengalaman menang telak atas Myanmar.