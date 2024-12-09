Muhammad Ferarri Prediksi Skuad Garuda Bakal Kesulitan di Laga Timnas Indonesia vs Myanmar

YANGON - Pemain Timnas Indonesia, Muhammad Ferarri prediksi timnya bakal kesulitan menghadapi Myanmar di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup (AMEC) 2024. Sebab Timnas Indonesia yang mayoritas menurunkan pemain muda, justru akan berhadapan dengan Myanmar yang tampil dengan skud utamanya,

Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia akan melawan Myanmar pada matchday pertama Grup B Piala AMEC 2024. Laga tersebut digelar di Stadion Thuwunna, Yangon, Myanmar, pada Senin (9/12/2024) pukul 19.30 WIB.

Dalam turnamen yang dulunya disebut Piala AFF itu, Timnas Indonesia mengirimkan para pemain muda yang mayoritas memiliki rata-rata usia di bawah 22 tahun. Sedangkan Myanmar, diketahui menurunkan skuad inti dengan banyak pemain senior.

Alasan itulah yang membuat Ferarri menilai mengalahkan Myanmar bukanlah perkara muda. Namun, Bek Persija Jakarta itu berharap Timnas Indonesia tak gentar dan tetap bekerja keras demi mengalahkan Myanmar.

“Laga besok tidak mudah untuk tim kami dan mereka mengandalkan pemain senior,” kata Ferarri dalam konferensi pers jelang lawan Myanmar, Senin (9/12/2024).