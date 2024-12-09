Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Muhammad Ferarri Prediksi Skuad Garuda Bakal Kesulitan di Laga Timnas Indonesia vs Myanmar

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 09 Desember 2024 |09:06 WIB
Muhammad Ferarri Prediksi Skuad Garuda Bakal Kesulitan di Laga Timnas Indonesia vs Myanmar
Bek Timnas Indonesia, Muhammad Ferarri (kanan) di sesi latihan. (Foto: PSSI)
A
A
A

YANGON - Pemain Timnas Indonesia, Muhammad Ferarri prediksi timnya bakal kesulitan menghadapi Myanmar di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup (AMEC) 2024. Sebab Timnas Indonesia yang mayoritas menurunkan pemain muda, justru akan berhadapan dengan Myanmar yang tampil dengan skud utamanya,

Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia akan melawan Myanmar pada matchday pertama Grup B Piala AMEC 2024. Laga tersebut digelar di Stadion Thuwunna, Yangon, Myanmar, pada Senin (9/12/2024) pukul 19.30 WIB.

Dalam turnamen yang dulunya disebut Piala AFF itu, Timnas Indonesia mengirimkan para pemain muda yang mayoritas memiliki rata-rata usia di bawah 22 tahun. Sedangkan Myanmar, diketahui menurunkan skuad inti dengan banyak pemain senior.

Alasan itulah yang membuat Ferarri menilai mengalahkan Myanmar bukanlah perkara muda. Namun, Bek Persija Jakarta itu berharap Timnas Indonesia tak gentar dan tetap bekerja keras demi mengalahkan Myanmar.

Sesi latihan Timnas Indonesia (PSSI)

“Laga besok tidak mudah untuk tim kami dan mereka mengandalkan pemain senior,” kata Ferarri dalam konferensi pers jelang lawan Myanmar, Senin (9/12/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101982/segini-harga-pasaran-nguyen-xuan-son-pemain-naturalisasi-vietnam-yang-tampil-gacor-di-piala-aff-2024-ueKvwgXhtK.jpg
Segini Harga Pasaran Nguyen Xuan Son, Pemain Naturalisasi Vietnam yang Tampil Gacor di Piala AFF 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101712/kutukan-bek-kontroversial-jonathan-khemdee-berlanjut-di-piala-aff-2024-timnas-thailand-selalu-kalah-di-final-rlWiO1CY41.jpg
Kutukan Bek Kontroversial Jonathan Khemdee Berlanjut di Piala AFF 2024, Timnas Thailand Selalu Kalah di Final!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101699/gacor-bomber-vietnam-nguyen-xuan-son-jadi-pemain-terbaik-dan-top-skor-piala-aff-2024-8QRROZdO8W.jpg
Gacor, Bomber Vietnam Nguyen Xuan Son Jadi Pemain Terbaik dan Top Skor Piala AFF 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/05/51/3101646/hasil-timnas-thailand-vs-vietnam-di-leg-ii-final-piala-aff-2024-menang-dramatis-3-2-golden-star-warriors-juara-SAERJBdNx5.jpg
Hasil Timnas Thailand vs Vietnam di Leg II Final Piala AFF 2024: Menang Dramatis 3-2, Golden Star Warriors Juara
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/15/51/1656155/rizki-juniansyah-pecahkan-rekor-dunia-dan-rebut-emas-ke50-untuk-indonesia-di-sea-games-2025-kyi.webp
Rizki Juniansyah Pecahkan Rekor Dunia dan Rebut Emas ke-50 untuk Indonesia di SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/15/timnas_futsal_indonesia_membuka_langkah_di_sea_gam.jpg
Timnas Futsal Indonesia Belum Puas Hajar Myanmar 5-1 di Laga Perdana SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement