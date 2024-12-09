Shin Tae-yong Panggil Ivar Jenner dan Justin Hubner untuk Perkuat Timnas Indonesia di Final Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024?

SHIN Tae-yong akan memanggil Ivar Jenner dan Justin Hubner untuk memperkuat Timnas Indonesia di final Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024? Dalam sesi konferensi pers jelang laga Myanmar vs Timnas Indonesia, Shin Tae-yong mengatakan Ivar Jenner dan Justin Hubner takkan bisa gabung skuad Garuda di sepanjang Desember 2024 karena terhalang restu dari klub masing-masing.

“Berdasarkan keputusan klub, Ivar (Jenner) dan Justin (Hubner) tidak bisa gabung Timnas Indonesia, khususnya di bulan Desember 2024,” kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers jelang laga Myanmar vs Timnas Indonesia.

(Justin Hubner tak bisa memperkuat Timnas Indonesia di Piala ASEAN 2024. (Foto: Instagram/@justinhubner5)

Lepas Desember 2024, Timnas Indonesia masih memiliki dua pertandingan lagi di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Hal itu terjadi jika skuad Garuda lolos ke final Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024.

Sesuai jadwal, leg I final Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 dilangsungkan pada 2 Januari 2025. Kemudian, leg II final Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 digelar pada 5 Januari 2025.

Lantas, jika Timnas Indonesia lolos final Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024, apakah keduanya bisa dipanggil Shin Tae-yong? Bisa dibilang peluangnya sudah tertutup.

Sebab, Timnas Indonesia resmi mendaftarkan 24 pemain untuk Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024, meski diizinkan membawa 26 personel. Awalnya, ada nama Ivar Jenner dan Justin Hubner, namun di akhir masa pendaftaran, dua pemain andalan di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tersebut tidak disertakan Shin Tae-yong.