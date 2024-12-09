Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Myanmar di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 Malam Ini, Klik di Sini!

LINK live streaming Timnas Indonesia vs Myanmar di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 dapat Anda ketahui di artikel ini. Laga tersebut merupakan pertandingan perdana Garuda di Grup B Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024.

Perlu diketahui, Grup B berisikan Timnas Indonesia, Myanmar, Vietnan, Filipina dan Laos. Nantinya Timnas Indonesia akan memainkan dua laga kandang dan tandang di empat laga fase grup.

Untuk melawan Myanmar, Timnas Indonesia bestatus tim tamu. Sehingga Timnas Indonesia menjadi tim yang bermain di Stadion Thuwuna, Yangon, Myanmar, pada Senin 9 Desember 2024.

Bagi Timnas Indonesia, kemenangan atas Myanmar tak hanya sekadar tiga poin pertama di ajang yang dulunya disebut Piala AFF tersebut saja. Tetapi juga untuk menambah perolehan poin di ranking FIFA.

Sebab andai menang atas Myanmar, maka Timnas Indonesia akan mendapatkan tambahan +1.80 poin. Kabar buruknya, kekalahan dari Myanmar bisa membuat Garuda kehilangan -3.20 poin.

Jadi, Timnas Indonesia wajib menang saat melawan tim tuan rumah nanti. Secara di atas kertas, seharunya pasukan Shin Tae-yong mampu melakukannya.