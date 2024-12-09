Pesan Penting Shin Tae-yong kepada Skuad Garuda Jelang Laga Timnas Indonesia vs Myanmar di AMEC 2024

YANGON - Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Shin Tae-yong punya pesan penting kepada anak buahnya jelang melawan Myanmmar di laga perdana Grup B Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup (AMEC) 2024. Tepatnya STY mau Timnas Indonesia bekerja keras saat melawan Myanmar di Stadion Thuwunna, Yangon, Myanmar, pada Senin (9/12/2024) malam WIB.

Shin Tae-yong mengatakan Timnas Indonesia harus fokus sepenuhnya dalam laga nanti melawan tim tuan rumah. Pasalnya, dia menyadari langkah Timnas Indonesia dalam turnamen yang dulunya disebut Piala AFF itu tidak akan mudah karena setiap tim ingin meraih hasil maksimal.

"Soal permainan, saya berharap para pemain bisa bekerja maksimal di setiap pertandingan dan tetap bekerja keras," kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers, dikutip Senin (9/12/2024).

Pelatih asal Korea Selatan itu mengatakan saat ini paling terpenting adalah Timnas Indonesia bisa lolos dari fase grup. Hal itu agar Pratama Arhan dan kolega terus menjaga asa untuk berprestasi dalam pesta sepak bola Asia Tenggara tersebut.

"Kami selangkah demi selangkah kami bisa meraih hasil yang kami inginkan dan bisa lolos dari babak grup," ujarnya.