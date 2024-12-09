Update Ranking FIFA Timnas Indonesia Hari Ini Setelah Timnas Malaysia Tahan Kamboja dan Thailand Menang 10-0 atas Timor Leste

Timnas Indonesia masih duduk di peringkat 125 dunia. (Foto: Isra Triansyah/MPI)

UPDATE ranking FIFA Timnas Indonesia hari ini, Senin (9/12/2024) setelah Timnas Malaysia menahan Kamboja 2-2 dan Thailand menang 10-0 atas Timor Leste di matchday pertama Grup A Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 (AMEC) akan diulas Okezone. Sekadar diketahui, AMEC 2024 bergulir dari 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025.

Semalam, matchday pertama Grup A Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 sudah dilangsungkan. Hasilnya, Kamboja hampir menang saat menjamu Malaysia, jika saja tidak ada gol Fergus Tierney yang menyamakan kedudukan menjadi 2-2 di menit 74.

Di laga lain, Thailand menggilas Timor Leste 10-0 dalam laga yang dilangsungkan di tempat netral, Vietnam. Lantas, apakah dua hasil di atas mengganggu posisi Timnas Indonesia di ranking FIFA? Jawabannya tidak.

Timnas Indonesia tetap bertahan di peringkat 125 dunia. Timnas Indonesia bahkan berpotensi naik ke peringkat 124 dunia jika menang atas Myanmar di matchday pertama Grup B Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 yang berlangsung di Stadion Thuwuna, Yangon, pada Senin (9/12/2024) pukul 19.30 WIB.

Bagaimana dengan peringkat FIFA Thailand dan Malaysia? Skuad Gajah Perang -julukan Timnas Thailand- masih tertahan di peringkat 97 dunia.

Kemenangan 10-0 atas Timor Leste hanya menghasilkan tambahan 0,95 poin di ranking FIFA bagi Thailand. Poin yang didapat teramat kecil karena Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 digelar di luar FIFA Matchday, sehingga bobot poin maksimalnya hanya lima angka.