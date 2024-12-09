Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Update Ranking FIFA Timnas Indonesia Hari Ini Setelah Timnas Malaysia Tahan Kamboja dan Thailand Menang 10-0 atas Timor Leste

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 09 Desember 2024 |06:30 WIB
Update Ranking FIFA Timnas Indonesia Hari Ini Setelah Timnas Malaysia Tahan Kamboja dan Thailand Menang 10-0 atas Timor Leste
Timnas Indonesia masih duduk di peringkat 125 dunia. (Foto: Isra Triansyah/MPI)
A
A
A

UPDATE ranking FIFA Timnas Indonesia hari ini, Senin (9/12/2024) setelah Timnas Malaysia menahan Kamboja 2-2 dan Thailand menang 10-0 atas Timor Leste di matchday pertama Grup A Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 (AMEC) akan diulas Okezone. Sekadar diketahui, AMEC 2024 bergulir dari 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025.

Semalam, matchday pertama Grup A Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 sudah dilangsungkan. Hasilnya, Kamboja hampir menang saat menjamu Malaysia, jika saja tidak ada gol Fergus Tierney yang menyamakan kedudukan menjadi 2-2 di menit 74.

Timnas Malaysia bermain 2-2 dengan kamboja

(Timnas Malaysia bermain 2-2 dengan Kamboja)

Di laga lain, Thailand menggilas Timor Leste 10-0 dalam laga yang dilangsungkan di tempat netral, Vietnam. Lantas, apakah dua hasil di atas mengganggu posisi Timnas Indonesia di ranking FIFA? Jawabannya tidak.

Timnas Indonesia tetap bertahan di peringkat 125 dunia. Timnas Indonesia bahkan berpotensi naik ke peringkat 124 dunia jika menang atas Myanmar di matchday pertama Grup B Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 yang berlangsung di Stadion Thuwuna, Yangon, pada Senin (9/12/2024) pukul 19.30 WIB.

Bagaimana dengan peringkat FIFA Thailand dan Malaysia? Skuad Gajah Perang -julukan Timnas Thailand- masih tertahan di peringkat 97 dunia.

Kemenangan 10-0 atas Timor Leste hanya menghasilkan tambahan 0,95 poin di ranking FIFA bagi Thailand. Poin yang didapat teramat kecil karena Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 digelar di luar FIFA Matchday, sehingga bobot poin maksimalnya hanya lima angka.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3190052/shin_tae_yong-oQC1_large.jpg
Didesak Fans Garuda untuk Kembali Latih Timnas Indonesia, Begini Respons Shin Tae-yong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3190028/giovanni_van_bronckhorst_berpeluang_menjadi_pelatih_timnas_indonesia_selanjutnya_giovannivanbronckhorst-3ywR_large.jpg
Prediksi Line Up Timnas Indonesia vs Finlandia di FIFA Series 2026: Pola 4 Bek Jadi Andalan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3189945/timnas_indonesia_berpotensi_balaskan_dendam_ke_finlandia_di_fifa_series_2026_pssi-hFuC_large.jpg
Timnas Indonesia Kalah 0-5 dari Finlandia pada 2006, Balas Dendam 20 Tahun Kemudian?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3189931/shin_tae_yong_mengaku_tak_pernah_dihubungi_pssi_lagi_untuk_melatih_timnas_indonesia_okezone-FM0w_large.jpg
Dikonfirmasi Shin Tae-yong, PSSI Tak Pernah Tawari STY untuk Latih Timnas Indonesia Lagi!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/15/51/1655927/profil-masniari-wolf-ratu-renang-indonesia-berdarah-batakjerman-juara-3-edisi-sea-games-beruntun-zty.webp
Profil Masniari Wolf, Ratu Renang Indonesia Berdarah Batak-Jerman Juara 3 Edisi SEA Games Beruntun!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/15/basral_viral.jpg
Viral Basral Graito Hutomo Dipeluk Pelatih Skateboard Malaysia usai Raih Emas SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement