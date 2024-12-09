Jadwal dan Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Myanmar di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 Malam Ini

JADWAL dan link live streaming Timnas Indonesia vs Myanmar di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 dapat Anda ketahui di artikel ini. Laga yang disiarkan secara live streaming di Vision+ itu tepatnya akan berlangsung pada Senin (9/12/2024) malam WIB.

Ya, Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 telah resmi dimulai pada 8 Desember 2024 kemarin dengan memainkan dua laga di Grup A. Timnas Indonesia sendiri berada di Grup B bersama Myanmar, Vietnam, Filipina dan Laos.

Karena itulah, Timnas Indonesia baru memainkan laga perdananya hari ini dengan melawan Myanmar. Jelang laga tersebut, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong sudah menyiapkan timnya sebaik mungkin.

Garuda menurunkan skuad muda untuk turnamen yang dulunya disebut Piala AFF tersebut. Dengan skuad mayoritas pemain usia U-22, STY nyatanya tetap menargetkan Timnas Indonesia menang atas Myanmar di Stadion Thuwunna, Yangon, pada laga nanti malam.

Meski begitu, Shin Tae-yong prediksi Timnas Indonesia akan kesulitan untuk menang atas Myanmar. Selain karena bermain di markas lawan, STY menilai Myanmar yang turun dengan para pemain seniornya jelas akan turun dengan kekuatan penuh.

“Kami datang ke Myanmar menjalani laga pertama ASEAN Cup 2024 dan saya rasa sulit karena Myanmar menggunakan pemain senior,” kaujarta Shin Tae-yong dalam jumpa pers jelang lawan Myanmar, Senin (9/12/2024).