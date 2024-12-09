Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal dan Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Myanmar di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 Malam Ini

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 09 Desember 2024 |05:59 WIB
Jadwal dan Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Myanmar di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 Malam Ini
Timnas Indonesia siap hadapi Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. (Foto: PSSI)
A
A
A

JADWAL dan link live streaming Timnas Indonesia vs Myanmar di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 dapat Anda ketahui di artikel ini. Laga yang disiarkan secara live streaming di Vision+ itu tepatnya akan berlangsung pada Senin (9/12/2024) malam WIB.

Ya, Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 telah resmi dimulai pada 8 Desember 2024 kemarin dengan memainkan dua laga di Grup A. Timnas Indonesia sendiri berada di Grup B bersama Myanmar, Vietnam, Filipina dan Laos.

Karena itulah, Timnas Indonesia baru memainkan laga perdananya hari ini dengan melawan Myanmar. Jelang laga tersebut, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong sudah menyiapkan timnya sebaik mungkin.

Garuda menurunkan skuad muda untuk turnamen yang dulunya disebut Piala AFF tersebut. Dengan skuad mayoritas pemain usia U-22, STY nyatanya tetap menargetkan Timnas Indonesia menang atas Myanmar di Stadion Thuwunna, Yangon, pada laga nanti malam.

Sesi latihan Timnas Indonesia (PSSI)

Meski begitu, Shin Tae-yong prediksi Timnas Indonesia akan kesulitan untuk menang atas Myanmar. Selain karena bermain di markas lawan, STY menilai Myanmar yang turun dengan para pemain seniornya jelas akan turun dengan kekuatan penuh.

“Kami datang ke Myanmar menjalani laga pertama ASEAN Cup 2024 dan saya rasa sulit karena Myanmar menggunakan pemain senior,” kaujarta Shin Tae-yong dalam jumpa pers jelang lawan Myanmar, Senin (9/12/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101982/segini-harga-pasaran-nguyen-xuan-son-pemain-naturalisasi-vietnam-yang-tampil-gacor-di-piala-aff-2024-ueKvwgXhtK.jpg
Segini Harga Pasaran Nguyen Xuan Son, Pemain Naturalisasi Vietnam yang Tampil Gacor di Piala AFF 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101712/kutukan-bek-kontroversial-jonathan-khemdee-berlanjut-di-piala-aff-2024-timnas-thailand-selalu-kalah-di-final-rlWiO1CY41.jpg
Kutukan Bek Kontroversial Jonathan Khemdee Berlanjut di Piala AFF 2024, Timnas Thailand Selalu Kalah di Final!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101699/gacor-bomber-vietnam-nguyen-xuan-son-jadi-pemain-terbaik-dan-top-skor-piala-aff-2024-8QRROZdO8W.jpg
Gacor, Bomber Vietnam Nguyen Xuan Son Jadi Pemain Terbaik dan Top Skor Piala AFF 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/05/51/3101646/hasil-timnas-thailand-vs-vietnam-di-leg-ii-final-piala-aff-2024-menang-dramatis-3-2-golden-star-warriors-juara-SAERJBdNx5.jpg
Hasil Timnas Thailand vs Vietnam di Leg II Final Piala AFF 2024: Menang Dramatis 3-2, Golden Star Warriors Juara
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/15/51/1655889/indonesia-juara-umum-bulu-tangkis-sea-games-2025-semua-nomor-sumbang-medali-dyn.webp
Indonesia Juara Umum Bulu Tangkis SEA Games 2025: Semua Nomor Sumbang Medali
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/08/05/shin_tae_yong_resmi_menjadi_pelatih_ulsan_hd.jpg
Komentar Mengejutkan Shin Tae-yong soal Timnas Indonesia Gagal ke Piala Dunia 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement