HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Gara-Gara Hal Ini, Shin Tae-yong Prediksi Timnas Indonesia Takkan Mudah Hadapi Myanmar di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 08 Desember 2024 |23:39 WIB
Gara-Gara Hal Ini, Shin Tae-yong Prediksi Timnas Indonesia Takkan Mudah Hadapi Myanmar di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024
Shin Tae-yong kala melatih Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

YANGON – Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, prediksi laga melawan Timnas Myanmar takkan mudah dihadapi timnya di matchday perdana Grup B Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Penyebabnya pun diungkap Shin Tae-yong.

Menurut Shin Tae-yong, laga melawan Myanmar akan menjadi laga yang sulit bagi anak asuhnya karena tim lawan menurunkan pemain-pemain senior. Kondisi ini tentu saja berbeda dengan Timnas Indonesia. Mayoritas pemain yang dibawanya ke skuad Garuda di ajang ini berusia 22 tahun.

Shin Tae-yong

“Kami datang ke Myanmar menjalani laga pertama ASEAN Cup 2024 dan saya rasa sulit karena Myanmar menggunakan pemain senior,” kata Shin Tae-yong dalam jumpa pers jelang lawan Myanmar, Minggu (8/12/2024).

Shin Tae-yong memang sengaja menurunkan pemain muda yang mayoritas umurnya di bawah 22 tahun. Juru taktik asal Korea Selatan itu menjadikan Piala AFF 2024 atau Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 sebagai persiapan Kualifikasi Piala Asia U-23 dan SEA Games mendatang.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita bola lainnya
