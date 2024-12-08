Muhammad Ferarri Tolak Anggapan Timnas Indonesia Turunkan Tim B di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024

JAWABAN berkelas diberikan Muhammad Ferarri soal Timnas Indonesia yang dianggap turunkan tim B di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Menurutnya, skuad Garuda kali ini tetap punya kedalaman skuad tangguh saat ini dengan dihuni banyak pemain yang bermain reguler di klubnya, kendati mayoritas dihuni pemain muda.

Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memang memanggil para pemain muda untuk beraksi di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 atau Piala AFF 2024. Mayoritas pemain yang dipanggil memiliki rata-rata usia di bawah 22 tahun.

Sontak, sejumlah pihak menilai Timnas Indonesia menurunkan tim serep saja di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Ferarri pun menolak keras anggapan tersebut. Pemain Persija Jakarta itu menilai skuad Garuda saat ini tidak ada perbedaannya dengan biasanya.

“Yang pertama, untuk perbedaannya secara tim untuk turnamen ini, ya mungkin sama saja sih,” kata Ferarri dalam jumpa pers jelang lawan Myanmar, Minggu (8/12/2024).

Ferarri mengungkapkan bahwa skuad Timnas Indonesia saat ini dihuni oleh banyak pemain yang bermain reguler di klubnya. Ditambah lagi, ada juga pemain yang bermain di luar negeri, seperti Marselino Ferdinan, Rafael Struick, sampai Asnawi Mangkualam, yang siap memperkuat skuad Garuda.