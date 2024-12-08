Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Timor Leste vs Timnas Thailand di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024: Ngamuk, Gajah Perang Pesta Gol 10-0!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 08 Desember 2024 |21:59 WIB
Hasil Timnas Timor Leste vs Timnas Thailand di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024: Ngamuk, Gajah Perang Pesta Gol 10-0!
Laga Timnas Timor Leste vs Timnas Thailand. (Foto: Instagram/@changsuek)
A
A
A

HASIL Timnas Timor Leste vs Timnas Thailand di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 sudah diketahui. Gajah Perang -julukan Timnas Thailand- sukses berpesta gol 10-0.

Laga Timnas Timor Leste vs Timnas Thailand dalam matchday perdana Grup A Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 di Hang Day Stadium, Hanoi, pada Minggu (8/12/2024) malam WIB. Empat gol sudah dicetak Thailand di babak pertama via aksi Ben Davis (4’ dan 32’), Patrik Gustavsson (17’), dan Suphanat Muenta (28’).

Timnas Timor Leste vs Timnas Thailand

Kemudian, Thailand menambah 6 gol lagi di babak kedua. Gol itu dicetak oleh Suphanat Mueanta (54’), Seksan Ratree (56’ dan 61’), Teerasak Poeiphimai (79’ dan 90+2), serta Nicholas Mickelson (90+3’).

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Thailand memulai laga dengan begitu apik. Pertandingan baru berjalan empat menit, mereka sudah berhasil membuka keunggulan.

Gol dicetak oleh Ben Davis yang berhasil memanfaatkan bola muntahan hasil halauan pemain Timor Leste. Thailand pun unggul 1-0.

Tertinggal, Timor Leste berusaha mengejar ketinggalannya di tengah gempuran serangan Thailand. Tetapi, usaha demi usaha mereka terus gagal membuahkan hasil manis.

Timor Leste justru kembali kebobolan lewat aksi Patrik Gustavsson pada menit ke-17. Dia berhasil memanfaatkan umpan ciamik dari Weidersjoe.

Setelah itu, Thailand makin menggila. Dua gol tambahan bisa mereka ciptakan. Salah satunya dicetak oleh Ben Davis kembali pada menit ke-32. Sementara satu gol lainnya dicetak Suphanat Mueanta (28’). Thailand pun terus menjaga keunggulannya dengan skor 4-0 hingga akhir babak pertama.

