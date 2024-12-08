Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Update Ranking FIFA Timnas Malaysia Setelah Ditahan Kamboja 2-2 di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024: Makin Ditinggalkan Timnas Indonesia?

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 08 Desember 2024 |19:53 WIB
Timnas Malaysia ditahan Kamboja 2-2 di matchday pertama Grup A Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. (Foto: X/@FAM_Malaysia)
Timnas Malaysia ditahan Kamboja 2-2 di matchday pertama Grup A Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. (Foto: X/@FAM_Malaysia)
A
A
A

UPDATE ranking FIFA Timnas Malaysia setelah ditahan Kamboja 2-2 di matchday pertama Grup A Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 akan diulas Okezone. Timnas Malaysia tandang ke markas Kamboja pada Minggu (8/12/2024) malam WIB.

Laga berjalan 35 menit, skuad Harimau Malaya -julukan Timnas Malaysia- membuka keunggulan lewat sundulan Stuart Wilkin. Skor 1-0 untuk keunggulan Timnas Malaysia bertahan hingga babak pertama usai.

Timnas Malaysia ditahan Kamboja 2-2

(Timnas Malaysia ditahan Kamboja 2-2)

Di awal babak kedua, Pasukan Angkor -julukan Timnas Kamboja- membalikkan kedudukan menjadi 2-1. Gol-gol Kamboja dicetak Abdel Kader Coulybali pada menit 52 dan Sa Ty (60’).

Setelah tertinggal 1-2, Timnas Malaysia racikan Pau Marti Vicente meningkatkan intensitas serangan. Hasilnya positif, Timnas Malaysia menyamakan kedudukan via sepakan Jarak jauh yang dilepas Fergus Tierney di menit 74. Skor berubah 2-2 dan bertahan hingga laga usai.

Akibat hasil imbang ini, Timnas Malaysia tidak beranjak dari peringkat 133 dunia dan masih tertinggal delapan anak tangga dari Timnas Indonesia (125). Skuad asuhan Pau Marti Vicente ini bahkan kehilangan 0,9 poin di ranking FIFA.

Timnas Malaysia mengalami penurunan angka dari 1,117.05 menjadi 1116,15. Jika tadi Malaysia kalah dari Kamboja yang menempati peringkat 180 dunia, mereka akan turun satu posisi ke peringkat 134 dunia.

