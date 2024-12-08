3 Pemain Keturunan yang Perkuat Timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024, Nomor 1 Berdarah Kanada!

SEBANYAK 3 pemain keturunan yang memperkuat Timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 akan diulas Okezone. Timnas Indonesia tergabung di Grup B Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 bersama Myanmar, Laos, Vietnam dan Filipina.

Untuk mengarungi turnamen yang digelar pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025, pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong membawa 24 pemain. Dari 24 pemain yang dibawa, tiga di antaranya berdarah campuran.

Diharapkan, pemain-pemain keturunan ini dapat membantu Timnas Indonesia mencapai target, yakni lolos ke final Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud?

Berikut 3 pemain keturunan yang memperkuat Timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024:

3. Rafael Struick (Indonesia-Belanda)





Rafael Struick bukan nama asing bagi pencinta sepakbola Tanah Air. Sejak pertengahan 2023, penyerang Brisbane Roar ini telah 21 kali membela Timnas Indonesia dengan koleksi satu gol.

Meski jumlah golnya minim, peran Rafael Struick dalam sistem permainan Shin Tae-yong sangatlah dibutuhkan. Kemampuannya dalam bergerak ke segala sisi membuat pemain-pemain Timnas Indonesia lain di lini depan skuad Garuda diuntungkan.

Salah satu buktinya terjadi saat Marselino Ferdinan membobol gawang Arab Saudi untuk pertama kalinya di matchday ketujuh Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Selasa 19 September 2024. Saat itu, pergerakan tanpa bola eks pemain ADO Den Haag itu membuat Marselino Ferdinan tak terkawal sehingga nyaman untuk melepaskan bola ke gawang Arab Saudi.