Live di iNews Malam Ini! Jadwal Siaran Langsung Timnas Laos vs Timnas Vietnam di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024

VIENTIANE – Live di iNews malam ini! Jadwal siaran langsung Timnas Laos vs Timnas Vietnam di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 akan dibahas Okezone.

Turnamen yang dahulu bernama Piala AFF itu resmi berlangsung sejak Minggu 8 Desember 2024 WIB. Kompetisi dua tahunan tersebut akan berlangsung hingga 5 Januari 2025.

Seperti edisi-edisi sebelumnya, turnamen ini membagi 10 kesebelasan ke dalam dua grup. Babak penyisihan digelar dengan format kandang-tandang hingga 21 Desember 2024.

Laos dan Vietnam diundi masuk ke Grup B Piala AMEC 2024 bersama dengan Timnas Indonesia, Timnas Filipina, dan Timnas Myanmar. Laga pertama akan dimainkan Senin (9/12/2024) secara serentak.

Ada pun, duel Timnas Laos vs Timnas Vietnam akan dilangsungkan di New Laos National Stadium, Vientiane, pukul 20.00 WIB. Di atas kertas, The Golden Star Warriors jelas diunggulkan untuk menang.

Ditilik dari segala segi, kekuatan skuad arahan Kim Sang-sik masih di atas Laos. Namun, bukan mustahil pula kejutan akan muncul.