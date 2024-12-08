Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Klasemen Sementara Grup A Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 Kelar Laga Timor Leste vs Thailand: Gajah Perang Asapi Malaysia!

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 08 Desember 2024 |22:09 WIB
Klasemen Sementara Grup A Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 Kelar Laga Timor Leste vs Thailand: Gajah Perang Asapi Malaysia!
Para pemain Timnas Thailand kala berlaga. (Foto: Instagram/@changsuek)
A
A
A

KLASEMEN sementara Grup A Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 kelar laga Timor Leste vs Thailand akan diulas Okezone. Gajah Perang -julukan Timnas Thailand- langsung melesat ke puncak klasemen, asapi Timnas Malaysia.

Ya, Thailand sukses membuka perjalanan dengan apik di Grup A Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 atau Piala AFF 2024. Mereka menang telak atas Timor Leste dengan skor 10-0.

Timnas Timor Leste vs Timnas Thailand

Laga Timnas Timor Leste vs Timnas Thailand dalam matchday perdana Grup A Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 di Hang Day Stadium, Hanoi, pada Minggu (8/12/2024) malam WIB. Empat gol sudah dicetak Thailand di babak pertama via aksi Ben Davis (4’ dan 32’), Patrik Gustavsson (17’), dan Suphanat Muenta (28’).

Kemudian, Thailand menambah 6 gol lagi di babak kedua. Gol itu dicetak oleh Suphanat Mueanta (54’), Seksan Ratree (56’ dan 61’), Teerasak Poeiphimai (79’ dan 90+2), serta Nicholas Mickelson (90+3’).

Kemenangan besar ini membawa Thailand langsung ke puncak klasemen sementara Grup A dengan 3 poin. Thailand unggul 2 poin dari Kamboja dan Malaysia yang mengekor di posisi kedua dan ketiga berurutan.

Malaysia sendiri beda nasib dengan Thailand dalam membuka perjalanan di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Melawan Kamboja di Olympic Stadium, Phnom Penh, Kamboja, pada Minggu (8/12/2024) sore WIB, Malaysia harus puas mengakhiri laga dengan skor 2-2.

Timnas Malaysia sejatinya unggul lebih dahulu via gol Stuart Wilkin (35’). Tetapi kemudian, mereka kena comeback dari Kamboja yang membalas 2 gol via Abdel Kader Coulibaly (52’) dan Sa Ty (60’).

Malaysia pun terhindar dari kekalahan berkat gol Fergus Tierney. Dia berhasil menjebol gawang Kamboja pada menit ke 74. Malaysia pun kini bertengger di posisi ketiga pada klasemen sementara Grup A.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
