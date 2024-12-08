Hasil Johor Darul Takzim vs Kuala Lumpur City FC di Liga Super Malaysia 2024-2025: Jordi Amat Starter, JDT Menang Telak 3-0!

HASIL Johor Darul Takzim vs Kuala Lumpur City FC di Liga Super Malaysia 2024-2025 akan diulas dalam artikel ini. JDT yang diperkuat bintang Timnas Indonesia, Jordi Amat, sukses meraih kemenangan dengan skor telak 3-0.

Laga Johor Darul Takzim vs Kuala Lumpur City FC digelar di Stadion Sultan Ibrahim, Minggu (8/12/2024) malam WIB. Tiga gol JDT dalam laga ini seluruhnya dicetak oleh Arif Aiman Hanapi.

Baca Juga:

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Jordi Amat dkk langsung tancap gas sejak menit awal. Hasilnya, JDT sukses membuka keran golnya pada menit ke-12 lewat gol Arif Aiman. Kuala Lumpur City cukup terkejut dengan gol cepat tersebut.

Meski begitu, Kuala Lumpur City tak patah arah untuk mencetak gol penyama kedudukan. Tapi, mereka masih kesulitan karena lini pertahanan JDT yang dipimpin Jordi Amat masih cukup tangguh.

Di menit ke-36, JDT menggandakan keunggulannya lewat gol yang kembali dicetak Arif Aiman. Gol tersebut membuat Jordi Amat dan kolega makin nyaman menggempur pertahanan tim tamu.

Hasilnya, JDT mendapat hadiah penalti di menit ke-42. Arif Aiman yang menjadi algojo menjalankan tugasnya dengan sangat baik sehingga membawa timnya unggul sementara dengan skor 3-0 atas Kuala Lumpur City di babak pertama.