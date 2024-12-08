Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

Pakar Sepakbola Asia Bingung Pilih Pemain Berbahaya Timnas Indonesia di Piala AMEC 2024

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 08 Desember 2024 |13:13 WIB
Pakar Sepakbola Asia Bingung Pilih Pemain Berbahaya Timnas Indonesia di Piala AMEC 2024
Pengamat sepakbola Asia bingung menentukan siapa pemain berbahaya di skuad Timnas Indonesia (Foto: PSSI)
A
A
A

PAKAR sepakbola, Steve Darby, mengungkap pemain-pemain yang patut diwaspadai di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Namun, ia kesulitan untuk menyebut sosok pemain dari Timnas Indonesia.

Turnamen yang dulu bernama Piala AFF itu akan berlangsung pada 8 Desember 2024 sampai 5 Januari 2025 mendatang. Ada 10 negara yang akan memperebutkan trofi juara.

Piala AFF

Darby mengerucutkan empat tim untuk memprediksi pemain yang perlu diwaspadai di Piala AFF 2024. Mereka tersebut adalah Timnas Vietnam, Timnas Thailand, Timnas Malaysia, dan Timnas Indonesia yang memang dinilainya merupakan empat kandidat yang akan bersaing merebut juara.

Di kubu Vietnam, Darby menilai sosok Nguyen Tien Linh sangat patut diwaspadai. Kemudian kubu Thailand ada Supachok Sarachat yang membela Hokkaido Consadole Sapporo di Liga 1 Jepang dan sudah tampil 21 laga serta cetak dua gol.

“Untuk Vietnam, Nguyen Tien Linh adalah seorang penyerang yang selalu memberikan segalanya untuk tim dan merupakan pemain yang langka di sepakbola Asia Tenggara,” kata Darby, dilansir dari The Thao 247, Sabtu (7/12/2024).

“Thailand sedang mengirimkan skuad muda, tetapi saya selalu menyukai Supachok Sarachat, yang memiliki kualitas untuk bermain di J-League,” sambungnya.

Halaman:
1 2
      
