Shin Tae-yong Panggil Egy Maulana Vikri untuk Perkuat Timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024?

SHIN Tae-yong memanggil Egy Maulana Vikri untuk memperkuat Timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 (AMEC)? Nama Egy Maulana Vikri trending dalam satu hari terakhir.

Penyebabnya karena winger kanan Dewa United ini tiba-tiba duduk sebagai top skor sementara Liga 1 2024-2025! Dari 12 pertandingan, pesepakbola 24 tahun ini mengemas delapan gol.

(Egy Maulana Vikri, top skor sementara Liga 1 2024-2025. (Foto: Instagram/@egymaulanavikri)

Koleksi delapan gol itu sama persis dengan pemain Arema FC asal Brasil, Dalberto. Berhubung Egy Maulana Vikri sedang gila-gilanya, apakah Shin Tae-yong akan memanggilnya ke Timnas Indonesia untuk mentas di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024?

Sesuai regulasi, masing-masing tim diizinkan mendaftarkan 26 pemain ke Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Namun, Timnas Indonesia hanya mendaftarkan 24 nama karena Ivar Jenner dan Justin Hubner tiba-tiba gagal memperkuat skuad Garuda karena tidak mendapatkan izin dari masing-masing klub.

Berhubung masih ada dua slot tersisa, apakah Egy Maulana Vikri bisa didaftarkan untuk mengisi slot tersebut? Jawabannya tidak bisa.

Biasanya satu bulan sebelum turnamen bergulir, AFF selaku penyelenggara meminta daftar nama pendahuluan yang berjumlah sekira 33 nama. Nantinya dari jumlah itu, setiap tim mendaftarkan 26 nama beberapa hari jelang turnamen digelar.