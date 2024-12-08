Jadwal Siaran Langsung Myanmar vs Timnas Indonesia di AMEC 2024, Live di RCTI!

Simak jadwal siaran langsung Timnas Myanmar vs Timnas Indonesia di AMEC 2024 (Foto: PSSI)

YANGON – Simak jadwal siaran langsung Timnas Myanmar vs Timnas Indonesia di AMEC 2024, turnamen yang dulunya bernama Piala AFF. Pertandingan itu akan ditayangkan secara live di RCTI!

Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 (AMEC 2024) akan digelar 8 Desember hingga 5 Januari 2025. Indonesia tergabung di Grup B bersama Myanmar, Vietnam, Laos, dan Filipina.

Seperti edisi sebelumnya sejak 2018, Piala AFF memainkan laga kandang-tandang dari fase grup hingga final. Indonesia akan melakoni pertandingan pertamanya di kandang Myanmar.

Duel Timnas Myanmar vs Timnas Indonesia itu dijadwalkan berlangsung di Stadion Thuwunna, Yangon, Senin 9 Desember 2024 pukul 19.30 WIB. Di atas kertas, Skuad Garuda dijagokan untuk menang.

Saat ini skuad Timnas Indonesia telah berada di Myanmar untuk melakoni persiapan selanjutnya. Shin Tae-yong juga sudah menentukan 26 nama yang dibawa ke Piala AMEC 2024.

Sejumlah wajah baru terlihat menghuni skuad Timnas Indonesia. Tentu kiprah mereka bikin penasaran penggemar sepakbola.